‘El amor es energía’

Mónica Belucci deslumbra La Mostra de Venecia y dice que el estar enamorada no es cuestión de la edad; presente como protagonista del último filme en concurso, On the Milky Road, de Emir Kusturica

VENECIA.- ‘El amor es una cuestión de energía y no de edad’, afirmó la actriz Monica Bellucci, la única diva italiana de nivel internacional presente en esta 73ª Mostra de Venecia.

Bellucci llegó al Lido como protagonista del último filme en concurso, On the Milky Road, de Emir Kusturica.

La actriz, que vive desde hace tiempo en París con sus dos hijos nacidos de su relación con el actor francés Vincent Cassel, tuvo que aprender a hablar en serbio, el idioma del filme y el de su realizador.

“Agradezco muchísimo a Emir haberme confiado este papel que, tal vez, es el más maduro que me haya tocado interpretar, un personaje completo de mujer, muy femenino y al mismo tiempo maternal y dulce, y capaz de entrar en acción sin el menor escrúpulo para defender al hombre que ama”, dijo Bellucci.

“La trama transcurre durante la guerra civil en Serbia, pero podría ocurrir en cualquier país donde dos personas maduras, que lo han visto todo de la vida y no esperan más nada de ella, de repente se enamoran mágicamente”, agregó la actriz de 51 años.

“El filme lanza un gran mensaje de esperanza porque creer en el amor, en cualquier tiempo y lugar que esto ocurra, me parece fundamental para la paz y la felicidad humanas”, concluyó.

COLLAR DE DIAMANTES Y GUARDAESPALDAS

Mónica Bellucci desfiló en la célebre alfombra roja del Festival de Venecia con un collar pocas veces visto antes en esta fiesta del cine internacional.

Según parece, el collar de diamantes y perlas que lució la diva italiana tiene un valor superior a los cinco millones de euros: se trata de la joya más preciada jamás vista en este Festival, por lo menos en tiempos recientes.

Por esta razón, tanto la actriz como el collar contaron con la protección de dos guardaespaldas armados y del representante de Cartier, la “maison” de alta joyería de la que desde siempre Bellucci es la “testimonial” en los eventos públicos más importantes.

La actriz italiana se puso el collar un minuto antes de salir de su habitación del hotel hacia la alfombra roja. Y se lo quitó inmediatamente después de la proyección de la película de la que es la protagonista, On the Milky Road, de Emir Kusturica.