El cine se ve mejor en el cine

Pablo Almodovar se lanza contra las plataformas digitales como Netflix o Amazon a los cuales les advierte que sus cintas no podrán ganar la Palma de Oro por que su exhibición es una computadora y no la tradicional sala con grandes pantallas u sonido; un inicia fuerte en el Festival de Cannes

CANNES.- Paradójico que una película ganadora de Palma de Oro no se vea en cines

Cannes, 17 May (Notimex).- El cineasta español Pedro Almodóvar, presidente del jurado de la 70 edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, estimó hoy aquí que sería “paradójico” que una película ganadora de la Palma de Oro del festival no sea exhibida en salas de cine, como las producidas por Netflix.

Almodóvar respondió así a la polémica suscitada por dos películas en competencia en Cannes en esta edición, que comenzó este miércoles, producidas por Netflix, que no planea que sean distribuidas en salas de cine, sino solamente en línea en el portal de la firma estadunidense.

“Para mí sería una enorme paradoja que la Palma de Oro y cualquier otro premio no se puedan ver en salas de cine”, declaró Almódovar en la rueda de prensa del jurado del certamen, que este año concederá el codiciado trofeo y cuyo jurado preside el cineasta manchego.

Almodóvar afirmó que Netflix y otras plataformas digitales “no deberían tratar de sustituir a las ya existentes como ir al cine (…) ni alterar los hábitos de los espectadores”.

“Esto no significa que no respete y celebre todas las novedades de las nuevas técnicas, estoy a favor de ello, pero mientras siga vivo defenderé algo que muchos jóvenes ahora no conocen que es la capacidad de hipnosis que tiene una gran pantalla frente al espectador”, subrayó el director.

De su lado, uno de los ocho miembros del jurado de este año, el actor estadunidense Will Smith defendió parcialmente a Netflix porque “permite una gran conectividad a películas de todo el mundo”.

Los dos largometrajes de Netflix que compiten en Cannes por la Palma de Oro (“The Meyerowitz Stories”, de Noah Baumbach, y “Okja”, de Bong Joon Ho,) no serán estrenados en las salas de cine francesas, sino solamente a través del portal de Netflix para sus clientes.

Esa postura va en contra de los estatutos del festival, que lo ha permitido finalmente, suscitando una fuerte polémica en Francia.

Almodóvar, quien preside un jurado de cuatro mujeres y cuatro hombres, señaló que en esta edición de Cannes se produzca un “milagro” de película.

“Espero que ese milagro ocurra y que nosotros seamos los primeros testigos de ese milagro”, subrayó el director de “Tacones lejanos”.

“Este es un lugar muy importante para mí”, declaró de su lado la actriz Jessica Chastain, uno de los ocho jurados de Almodóvar.

El grupo, del que también forma parte el director italiano Paolo Sorrentino, verá la veintena de películas en competencia por la Palma de Oro y anunciará el palmarés de premios el próximo 28 de mayo.

BELUCCI E HIJA DE DEEP

La apertura del Festival de cine de Cannes nadie la imaginó mejor: la bella actriz italiana Monica Bellucci desplegó toda su sensualidad en el escenario y Pedro Almodóvar prometió ser “pasional y subjetivo” al frente del jurado. Durante la ceremonia inaugural, la italiana, de 52 años de edad y madrina de la cita, desparramó todo su sex-appeal en un baile pleno de erotismo que cerró besando en la boca, apasionada y largamente, a su compañero de danza el comediante francés Alex Lutz. Aplausos y rubores estallaron al mismo tiempo.

La gala fue en el Gran Theatre Lumiere y todo indica que en los próximos 12 días se vivirán jornadas intensas, con un jurado presidido por el español Pedro Almodóvar.

Momentos musicales e incluso la insinuación de una danza con la madrina calentaron la apertura tradicional breve y no redundante con Monica Belucci, vestida con un traje azul oscuro, y desbordando su belleza y sonrisa, cuya madurez demuestra que es la edad de las mejores creaciones artísticas.

Lleno de gente e iluminadas las escaleras del lugar, resalta el glamour del festival con docenas y decenas de fotógrafos en trajes de etiqueta y fans detrás de las barreras. Entre los “looks” dignos se destacan el corto vestido de Charlotte Gainsbourg, el traje elegante con pantalón de Susan Sarandon, el vestido sirena de Bella Hadid y las lentejuelas Robin Wright.

El servicio de seguridad estuvo mejorado y como se anunció estuvo tan discreto que pareció invisible (el año pasado los francotiradores en los edificios fueron impresionantes) y los actores se detuvieron para firmar autógrafos sin miedos particulares.

Entre todos ellos Will Smith, uno de los miembros del jurado, que debuta en Cannes y se ve como el alma de un niño excitado en la tienda de dulces. Sonrió, gritó, firmó autógrafos demostrando una contagiosa y divertida energía como lo había hecho al mediodía en la conferencia de prensa oficial del jurado donde como alguien comprometido había “defendido” al coloso del streaming Netflix “que me permitió ver tantos filmes que había perdido y que hicieron la historia del cine. A mi casa llevó tan buen cine”.

El director iraní Asghar Farhadi y la hija del actor Johnny Depp, Lily-Rose Depp, inauguraron hoy oficialmente la 70 edición “aniversario” del festival internacional de cine de Cannes, que preside el cineasta español Pedro Almodóvar.

El cineasta iraní y la modelo estadunidense leyeron un breve mensaje de apertura del certamen en la gala inaugural del festival que tuvo a la actriz italiana Mónica Belluci como maestra de ceremonias.

La película francesa “Los fantasmas de Ismael”, del director de cine francés Arnaud Desplechin inauguró -fuera de competencia y con críticas de la prensa- la edición de este año, que celebrará las siete décadas del certamen de la Costa Azul.

Un veintena de películas compiten por la Palma de Oro de esta edición, que concluirá el próximo domingo 28 de mayo.

La película mexicana “Las hijas de abril” del director Michel Franco, es la principal apuesta del cine mexicano este año. El filme, que será estrenado el próximo sábado, compite por el premio a la mejor película en la sección “Una cierta mirada”, la segunda en importancia del certamen.

Este jueves se estrenará “Carne y arena”, una experiencia visual en realidad virtual, dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu.