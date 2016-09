El Deporte necesita una transformación de raíz donde todos participen: ACC

Propone que los premios prometidos a los medallistas olímpicos se entreguen en coordinación con el Congreso de la Unión para homenajear a los atletas.

Aprueba Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República sostener reuniones periódicas con la CONADE para revisar modelo deportivo

El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Alfredo Castillo Cervantes, señaló que el modelo actual que da impulso al deporte está agotado, por lo que resulta imperativo transformarlo con el apoyo del Congreso de la Unión.

En reunión de trabajo con legisladores de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República, Castillo Cervantes comentó que de no modificarse dicho modelo, el Estado Mexicano y, en particular la CONADE, no tendrá facultades para defender a los atletas y éstos seguirán siendo rehenes de las federaciones.

Resulta indispensable, apuntó Castillo, que los atletas puedan expresarse sin miedo a represalias de sus federaciones deportivas, actualmente las únicas facultadas para determinar los criterios por medio de los cuales se clasifican a los deportistas.

Propuso que el nuevo modelo establezca la conformación de un grupo de notables que, entre otras facultades, definan los apoyos que se le deben dar al alto rendimiento y evalúen los resultados de los deportistas.

Necesitamos, agregó, políticas públicas consistentes que sean avaladas tanto por el Legislativo y el Ejecutivo Federal para proteger a los deportistas, para garantizar el futuro del deporte nacional.

Castillo Cervantes anunció la realización de foros de consulta, con el objetivo de generar un marco jurídico que permita el establecimiento de bases y certezas para el deporte mexicano.

Por otra parte, se refirió a los premios a los que el Gobierno Federal se comprometió a otorgar a los deportistas que obtuvieran medallas olímpicas y propuso que su entrega se realice en coordinación con el Congreso de la Unión para homenajear a los atletas.

Cabe recordar que la actual administración se comprometió en un inicio a entregar 3 millones de pesos a quienes obtuvieran medallas de oro, 2 millones a los ganadores de plata y un millón a quienes consiguieran el bronce. Anunció, además, que se entregarán premios a los terceros y cuartos, así como a sus entrenadores, para repartir entre los atletas una bolsa de 18 millones de pesos.

Al término de la reunión, la Comisión de Juventud y Deporte de la Senado de la República aprobó un punto de acuerdo, con el fin de sostener reuniones periódicas con la CONADE, para revisar el modelo deportivo actual.