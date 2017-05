El Infonavit se esfuerza a diario para rendir buenas cuentas a los trabajadores

SAN LUIS POTOSÍ.- El Infonavit cumple a diario con su mandato constitucional de otorgar hipotecas para que los derechohabientes adquieran un hogar digno, por lo que en 45 años de vida ha entregado 9 millones 500 mil créditos, al tiempo de administrar los recursos de los trabajadores y garantizarles un mayor valor; es decir que por cada 100 pesos, el Instituto brinda un rendimiento del 6.81 por ciento, el más alto en décadas, dijo su Director General, David Penchyna Grub, y mencionó que de abril de 2016 a finales de marzo de 2017, se han devuelto a pensionados 17 mil 783 millones de pesos.

En gira por esta entidad, y acompañado del Gobernador Juan Manuel Carreras López, señaló que a 15 días del anuncio del Programa “Infonavit Tu propia obra” en Sonora y San Luis Potosí, ya se han entregado créditos de 150 mil pesos para que los derechohabientes que tengan un terreno, sea en propiedad privada o ejidal, construyan su casa, con asistencia del sector privado, y así incrementen su patrimonio.

El Director General del Infonavit afirmó que cada día se entregan mil 700 hipotecas en el país, y de ellas 41 se otorgan en San Luis Potosí, aunque a lo largo de la historia del Instituto se ha beneficiado a 227 mil derechohabientes en el estado, y “este año queremos romper la meta de los 11 mil 500 créditos con una derrama de más de 5 mil 230 millones de pesos”.

“Seguiremos acercándonos a la clase trabajadora, porque no todos tienen las mismas necesidades de vivienda, hay quien quiere una casa nueva, algunos quieren rentar, otros la heredaron y desean mejorarla, o está el que tiene un terreno propio, el Infonavit no tiene un producto estático, tiene opciones para todos; por eso hoy, frente a los empresarios de la industria de la construcción, les digo que no sólo hay más créditos, sino que los hay de mayor monto y por tanto la derrama económica será superior”.

David Penchyna destacó que la vivienda tiene muchos rostros y muchos actores, “por lo tanto, requerimos de la ayuda de todos –empresarios, notarios, valuadores, verificadores, autoridades municipales- para hacer mejores casas a partir del financiamiento que damos”.

Reiteró que el Infonavit es una institución sana financieramente y esta circunstancia, más el aumento de la capacidad de crédito de los trabajadores, les permitirá no depender del subsidio, el cual, con el apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto, se va a poder concentrar en quienes ganan entre uno y 2.7 salarios, que son los que más lo necesitan.