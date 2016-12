Nahuel Guzmán no se siente héroe

Aunque le hubiera gustado ganar de forma tranquila, al final lo importante fue coronarse

Monterrey, N.L.- Nahuel Guzmán fue la figura de Tigres en los penales al detener los tres envíos que cobró el América, sin embargo, el Patón se da un baño de pureza y afirma que no se siente el héroe, porque el mérito fue de todos.

“Fue un resultado heroico por la forma como se dieron las cosas, no solo por la tanda de penales, porque ya casi sin tiempo, el equipo no bajó los brazos, corrió con el corazón y tuvo su premio…pero no, los héroes están en otra parte, yo hasta los 15 años no atajaba”, dijo en tono de broma.

Para Guzmán, fue una final muy sufrida y le hubiera gustado ganarla de otra forma más tranquila, pero así se dio y por fortuna pudieron coronarse.

“Estuvo al límite, los dos equipos que jugaron esta final son los mejores de México y lo volvieron a ratificar”, sentenció.

Y compartió lo que habló con el Tuca previo a los penales: “Ricardo (Ferretti) me preguntó si quería tirar el quinto disparo y le dije ‘no…no vamos a llegar al quinto’”.