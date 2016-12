El novio lo encontró

Fadi Fawaz, la pareja del cantante George Michael, confiesa que fue la primera persona quien encontró al cantante en su cama sin vida; se notaba mal, de acuerdo a gente que lo vió; fans y compañeros se vuelcan para rendirle tributo

LONDRES, 26 DIC – A unas horas de la muerte de George Michael habló su compañero de estos últimos tiempos. Aunque se supo que el cantante fue encontrado sin vida no se sabía mucho más. Solo que había sufrido un ataque cardíaco -según su representante Michael Lippman-. Ahora el encargado de sumar un dato sobre lo sucedido fue Fadi Fawaz, la última pareja del británico.

A través de su cuenta de Twitter, el peluquero escribió: “Es una navidad que nunca voy a olvidar. Encontrar a tu compañero muerto en paz en la cama a primera hora de la mañana. Nunca dejaré de extrañarte”.

Según se especula, Fawaz habría empezado su relación con Michael en 2012, luego de que el músico terminara con Kenny Goss, a quien definía como el amor de su vida.

TRISTE ADIÓS

Un vaivén continuo de admiradores en lágrimas se registra frente a la casa de George Michael en el barrio de Highgate, norte de Londres.

Llevan flores, mensajes, algunas velas hasta la puerta de la casa donde vivía el músico cuando estaba en la capital británica.

También hay quien deja largas cartas donde recuerda cómo las célebres canciones del exintegrante de Wham! le cambiaron la vida.

Lo mismo ocurre en el pueblo de Goring-on-Thames, en South Oxfordshire, frente a la casa de campo del cantante, que murió a los 53 años por problemas cardíacos.

En un mensaje, Tracy escribió: “Querido George, mi corazón está hecho pedazos, te fuiste demasiado pronto”. “Tu música y tu espíritu vivirán para siempre”, agrega.

En las redes sociales, particularmente en Twitter, sus fanáticos lo recuerdan con el #RIPGeorge.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, lo definió como “un talento increíble que trajo alegría a millones de nosotros con su música”.

Con palabras semejantes lo recordó la dirigente escocesa Nicola Sturgeon, afirmando que la música de Wham! fue “la banda sonora” de sus años adolescentes.

Hoy se produjo un constante ir y venir de personas con lágrimas en sus ojos frente a la casa del artista en Londres.

Le llevaron flores, cartas, velas y mucho cariño expresado en todas las formas posibles frente a la que fuera su residencia, así como también ante el ingreso de la casa de campo de Goring-on-Thames.

El público Michael se había habituado a través de los años a preocuparse tanto por su suerte como por sus excesos, tras los arrestos por drogas, accidentes de automóvil y enfermedades.

Vivió una vida peligrosa y los tabloides de Reino Unido estuvieron siempre dispuestos a amplificar los detalles más personales.

ENFERMO Y GRABANDO

Lo cierto es que de a poco van surgiendo algunas informaciones que dan cuenta de que en los últimos meses el cantante tenía poca vida social, había aumentado mucho de peso, y se encontraba trabajando en un documental sobre su vida y en un nuevo álbum.

Un representante de Geroge Michael, según informó el sitio TMZ , aseguró que no sólo no estaba enfermo sino que se encontraba muy avocado en la producción de un documental sobre su vida. Este trabajo lleva el título de Freedom y se estrenará en marzo de 2017. Además, la BBC había informado que el productor y compositor Naughty Boy, quien ha trabajado con artistas como Beyoncé, colaboraba con el cantante en un nuevo álbum musical.

LLORAN SUS AMIGOS

Madonna, Elton John y Paul McCartney rindieron tributo el lunes al astro británico del pop George Michael, quien murió a los 53 años tras una carrera llena de emotivas baladas y canciones bailables, que integraron la banda sonora de gran parte de las décadas de 1980 y 1990.

El músico murió apaciblemente en su casa durante Navidad, según un comunicado de su representante. La policía dijo que el deceso era inexplicable pero que no ocurrió en circunstancias sospechosas.

Michael saltó al estrellato con “Wham!, uno de los más exitosos dúos del pop y el primer grupo occidental que tocó en China, con singles como “”Wake Me Up Before You Go-Go” y “”Careless Whisper”. Posteriormente se reinventó como solista, con letras atrevidas y álbumes que fueron enormes éxitos de venta como “Faith” y “Listen Without Prejudice”.

“Adiós, amigo mío. Otro gran artista nos deja”, escribió Madonna en Twitter, mientras que McCartney dijo que “Su gran talento siempre brilló en las ocasiones que trabajé con él y el sentido del humor con el que se reía de sí mismo hizo la experiencia aún más grata”.

Elton John, amigo y colega de Michael con quien colaboró en varias ocasiones, declaró “he perdido a un amado amigo, el alma más amable, más generosa y un artista brillante. Mi corazón está con su familia y con todos sus seguidores”.

Michael era muy respetado en el mundo de la música por su trabajo como cantante y compositor. Estaba nominado para la versión 2017 del Salón de la Fama de los Compositores, pero se vio afectado por el abuso de sustancias y por escándalos ligados a su vida privada.

La homosexualidad del artista se hizo pública en 1998, cuando lo arrestaron por “actos lascivos” en un baño público en Beverly Hills, California. Michael usó esa historia sensacionalista para el exitoso single “Outside”, demostrando su sentido del humor con un video en el que aparecían policías.

La muerte de Michael se produce al cierre de un año en el que partieron varios gigantes de la música como David Bowie, Prince y Leonard Cohen. Rick Parfitt, guitarrista del grupo británico de rock Status Quo, murió el sábado a los 68 años.