El que perdona, pierde; Pumas gana al León en el último suspiro

LEÓN, Guanajuato.-Esmeraldas del León dejaron escapar la victoria y con gol de último minuto pierden 1-0 con Pumas de la UNAM, anoche en el Nou Camp, en partido correspondiente a la tercera fecha del Apertura 2017 de la Liga MX.

Y es que al minuto 88 el argentino Mauro Boselli tuvo para liquidar el partido cuando estaban empatados a cero goles, pero luego de quitarse al portero Alejandro Palacios resbala sin que pueda rematar, escapándose la anotación.

Pero el colmo de la pifia esmeralda fue que enseguida Luis Montes trató de mandar la pelota al fondo de las redes felina, pero la estrelló en Boselli, salvándose Pumas de ser vencido.

Incluso León todavía tuvo otro par de chances de anotar sobre el minuto 90, pero primero Guillermo Burdisso estrelló un remate de cabeza en el poste izqiuerdo de Alejandro Palacios y luego en otra acción similar el balón salió apenas sobre ese mismo costado del Pikolin.

Dice el dicho que el que perdona pierde y esto bien puede aplicarse al partido de anoche entre esmeraldas y auriazules porque ya sobre el minuto 92, tras una triangulación en los línderos, Bryan Rabello cede el esférico a Jesús Gallardo, quien ya dentro del área verde fusila a William Yarbrough.

Un partido donde Pumas vino de más a menos, pues si bien durante el primer tiempo generó ocasiones como para poderse ir al frente, en realidad durante el complemento no tuvo llegada, aunque anotó en la única oportunidad que tuvo para hacerlo.

En cambio enfrente León hizo un partido con buen manejo de pelota y creando suficientes jugadas de peligro para quedarse con los tres puntos, pero en el pecado llevaron la penitencia al carecer de la contundencia para vencer al Pikolin II.

LAS ACCIONES

Durante el primer tiempo la ofensiva universitaria lució bien que hasta los defensas se quedaron cerca del gol; Alan Mendoza en dos ocasiones vio como Yarbrough le negó la celebración, primero con un achique y luego tras un disparo de larga distancia, y el uruguayo Gerardo Alcoba se quedó cerca con remate de cabeza también desviado por el arquero.

Javier Cortés estuvo a punto de marcar pero en la línea de gol despejó el zaguero Ignacio González.

Fueron los mejores momentos del juego que desaprovechó Pumas y eso permitió que La Fiera se metiera al partido en el tramo final del primer capítulo, que igual dejó escapar el gol.

Primero Carlos Peña se ganó abucheos porque perdonó en dos mano a mano contra el portero Alejandro Palacios, quien luego otorgó al rival un cobro dentro del área al tomar un balón que le regresó un compañero, aunque Mauro Boselli erró el remate.

EL COMPLEMENTO

En el complemento, si bien León no mejoró al frente, sí lo hizo en defensa y mediocampo para reprimir todo los intentos auriazules, por lo que Yarbrough pasó un segundo lapso mucho más relajado a excepción de la última jugada del choque.

El cuadro de casa cerró el partido al ataque, más empujado por su afición que por propia determinación, pero Boselli quien pudo ser el héroe, se enredó con la pelota contra un vencido Palacios y el propio atacante argentino terminó por tapar el contrarremate de Luis Montes.

Después los intentos mencionados de Burdisso y el agónico gol de Gallardo,

REGALA ÁRBITRO TIEMPO A PUMAS

Por ahí quienes no saben de futbol pusieron mucha atención en que al árbitro Jorge Isaac Rojas se le olvido la tarjeta amarilla en el vestidor y así dirigió por algunos minutos, pero no por ello su desempeño fue malo, sino porque había dado dos minutos de compensación y el gol de Gallardo se dio luego de haber transcurrido 12 segundos más, dejando ver que no tiene carácter ni criterio para aplicar el reglamento. Al final no dio dos minutos, sino cuatro para maquillar su error.

YA GANAN DE VISITA

Con este resultado Esmeraldas se atora con tres puntos luego de un triunfo y un par de reveses, mientras que Pumas, con su primer triunfo de visita en la campaña, escala en la tabla de posiciones al totalizar seis unidades, gracias a que liga par de victorias, luego de perder en el arranque del torneo.

GOL

0-1, Minuto 93: El chileno Bryan Rabello, por izquierda, sirvió en el área enemiga para que Jesús Gallardo le pegara con zurda para anotar.

*******************

BARRERA ¿AL HULE?

Al minuto 84 Pablo Barrera pidió su cambio debido a que acusó un fuerte dolor en la parte lateral interior de la rodilla izquierda, ojalá no se grave, pero si mostró preocupación al abandonar el campo en el carrito de las desgracias.

SE TRAEN EL TROFEO CONMEMORATIVO

Con su victoria, Pumas no sólo trajo a la capital los tres puntos, sino también obtuvo el trofeo Feria León 2017, conmemorativo al 441 aniversario de la fundación de la ciudad de León. El honor de recibirlo le tocó al capitán Darío Verón.

ESTADÍSTICAS

LEÓN 0-1 UNAM

Estadio: Nou Camp

ÁRBITRO

Jorge Isaac Rojas

ASISTENTES

Alejandro Ayala y Javier Santacruz

ALINEACIONES

LEÓN

25 William Yarbrough

3 Guillermo Burdisso

5 Fernando Navarro

24 Osvaldo Rodríguez

35 Juan Ignacio González

10 Luis Montes

11 Andrés Andrade

20 Leonel López

26 Christian Valdez

27 Carlos Alberto Peña

(8 Elías Hernández 68′)

17 Mauro Boselli

DT: Javier Torrente (Arg)

UNAM

1 Alejandro Palacios

2 Josecarlos Van Rankin

3 Gerardo Alcoba

4 Darío Verón

5 Alan Mendoza

6 Kevin Escamilla

(20 Matías Britos 61′)

7 Javier Cortés

8 Pablo Barrera

(24 Santiago Palacios 84′)

10 Abraham González

17 Jesús Gallardo

11 Bryan Rabello

DT: Juan Francisco Palencia

AMONESTADOS

L: Navarro 45′

U: Alcoba 13′, Palacios 45′, Van Rankin 77′, Gallardo 88′

EXPULSADOS

No hubo