El rock lo rejuvenece

Joaquín Sabina inicia su gira con bríos renovados, muchas ganas de mostrar su nueva etapa con Lo niego todo y en donde deja claro que, a pesar de los años, siempre tienen la medicina para que se entregue como chaval

El no renace de las cenizas, porque jamás se ha sentido como un muerto.

Él es como esos toreros que se niegan al retiro y que siempre anda en busca de esa gran noche en la plaza más importante del mundo, llámese Las Ventas o la Plaza México.

Con los nervios que conlleva el primer concierto de una nueva etapa en su carrera. Después de 8 años decidió meterse a un estudio pero poniéndole los cuernos a su banda que tuvo que soportar el no estar en el desarrollo de lo que fue y es Lo Niego Todo el nuevo disco con el cual hizo su primera aparición en vivo ante más de 10 mil almas que lo ovacionaron al salir al escenario.

De traje morado y su clásico bombín negro Sabina y su gran banda encabezada por sus inseparables hermanos Pancho Varona, Antonio García de Diego y la siempre bella y exuberante voz de su corista Mara Barros, Joaco comenzó la presentación de su álbum.

Lo niego todo, fue la primera rola que acompañado de muchos recortes de periódicos que hablan de toda la trayectoria del cantautor y de sus frases memorables de las canciones y poemas, seguido de sus dibujos, y demostrando que sus nuevas canciones se oyen mejor en vivo

Quien más, quien menos, Postdata y no No tan de prisa fueron los primeros temas con los que comenzó a calentar la voz y el ambiente para dar sus primeras palabras, agradeciendo a su “madrastra” México.

“¡Muchas gracias, muchas gracias! Este lugar no ha sido siempre un lugar donde dábamos un concierto más, ha sido uno que nos ha cambiado la vida en todos lados. Fue el primero donde dimos un concierto, en el antiguo. Hoy es un concierto especial, porque es el primero de esta gira, porque este templo de la canción es el más importante de América Latina y ha acabado siendo nuestra casa y ustedes tienen la culpa. Habrá exceso de nervio y porque al ser los primeros días en México y por la altura, a mí me falta el oxígeno, pero ustedes me darán él boca a boca, y porque traigo un manojo de canciones nuevas que nos tiene calientitos. ¡No se alarmen!, no será el disco completo, pero sí gran parte del mismo”, advirtió generando risas.

Que estoy haciendo aquí, Lágrimas de mármol y Noches de Domingo fueron el cierre de las canciones nuevas, que en su mayoría fueron coreadas por la mayoría.

BELLEZA Y EXITOS

Fue momento de que Sabina saliera y le diera espacio a su hermosa corista Mara Barros, que ya tiene su nuevo disco para cantar Hace tiempo que no, la cual salió de la inspiración de un día que visitó a su amigo “El Gabo” (Gabriel García Márquez) quien en sus últimos momentos le preguntó qué cómo estaba? A lo que el escritor le respondió: “Hace mucho tiempo que no me tomo en cuenta”.

Y fue momento de los éxitos, de recordar al amor, desamor a la vida, a la muerte, al peligro, y a la ausencia iniciando con Por Boulevard de los sueños rotos, donde Sabina y Mara cantaron y recordaron “como llora Chavela, con canciones de un tal José Alfredo”; así le dio paso para que Barros con su inmejorable tono de voz engalanara ese momento en que las parejas se unen y desunen con amor al cantar Y sin embargo/ Sin embargo te quiero; Ruido, Peces de ciudad, 19 días 500 noches, La Magdalena, Medias Negras y Princesas.

Después le dio paso a Panchito quien cantó La del Pirata Cojo, Seis de la mañana y Sabina regresó con Noches de Boda, que fue el primer adiós, que no dejó el público, Antonio García interpretó Tan joven y tan viejo, para dar un cierre nostálgico pero roquero con Contigo y Pastillas para no soñar, con la que decían hasta luego ya que faltan otras cuatro fechas donde se podrá constatar que Sabina es como ese gran torero que siempre va por su gran noche para salir en hombros, oreja, rabo y un toro indultado.