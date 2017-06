El sueño de su vida

Fela Domínguez se enfrentará al reto más importante de su carrera al personifcar al personaje emblemático de Whitney Houston al ser la elegida para protagonizar el musical El guardaespaldas en España; luego de varios meses de audiciones la mexicana impactó con su presencia y voz

Luego de varios meses de audiciones y negociaciones, la actriz mexicana Fela Domínguez confirmó que el 25 de junio próximo dará su última función en El Rey León para iniciar los ensayos del musical “El guardaespaldas”, en el que interpretará al personaje más emblemático en la carrera de la fallecida cantante Whitney Houston.

“Creo que para todas las cantantes, Whitney Houston es nuestra diosa y para mí, ella lo es, por eso me siento tan emocionada, tan contenta de interpretar a un personaje que marcó un parteaguas en su carrera y que seguramente también lo será en la mía”, expresó Domínguez.

El guardaespaldas es un musical basado en la película The bodyguard que en 1992 estelarizaron Whitney Houston y Kevin Costner.

Se estrenará el 28 de septiembre próximo en el Teatro Coliseum de Madrid, España.

Recordó que cuando se enteró de las audiciones dudaba en presentarse al “casting”, pero el actor Carlos Rivera la convenció de hacerlo y primero presentó un video en el que interpreta la canción principal.

“No sabía si era lo correcto o no porque creo que Whitney es irremplazable y de pronto me sentí insegura. Audicioné con el tema ‘El Guardaespaldas’ (I will always love you) y me gusta porque lo canto desde siempre, me lo piden en fiestas o en reuniones familiares”.

Fela Domínguez fue seleccionada de entre muchas aspirantes provenientes de varios países para dar vida a “Rachel Marron”. Indicó que la peculiaridad de su papel es que tendrá que hablar con un acento español y eso la tiene nerviosa.

En la actualidad, la actriz y cantante interpreta a Nala en El Rey León. Será el 1 de agosto cuando viajará a Madrid, España, e iniciará los ensayos nueve días después.

Dijo que no había confirmado antes la noticia porque no quería alterar las funciones del musical en el que está y porque tampoco tenía el permiso de hacerlo. Sin embargo, resaltó que su relación con Ocesa Teatro continúa viento en popa.

En El Guardaespaldas compartirá créditos estelares con los españoles Maxi Iglesias e Iván Sánchez, quienes alternarán el papel protagonista masculino.

El musical, de la productora de El rey león“, Stage Entertainment, está basado en la película que protagonizaron Houston y Kevin Costner, un thriller romántico que gira en torno a la estrella y diva del pop Rachel Marron, obligada a contratar a un guardaespaldas ante el acoso de un fan.

PRODUCTORES LA AVALAN

Los directores generales de la productora, Yolanda Pérez y Jaime Tato, explican en una nota que la fase de audiciones se ha alargado varios meses más de lo esperado por su “complejidad“: “Pero cuando vimos un primer vídeo de Fela interpretando ‘I will always love you’, supimos que habíamos llegado al final“, dicen.

El objetivo no era encontrar “un calco” de Houston (1963-2012), sino alguien “que trasmitiera el espíritu de la artista original“; alguien “con un físico muy determinado, pero sobre todo con una voz excepcional que te permita sumergirte en la historia desde el primer momento“, destaca en el comunicado el productor ejecutivo de la obra, Fernando Olives.

QUIEN ES FELA

Inició sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música a la edad de ocho años; eligió como instrumento principal el violonchelo, al mismo tiempo tomó clases particulares de canto, piano y armonía.

Durante ése ciclo infantil participó cantando en varias películas de Disney, actividad que alternó con sus estudios musicales en la Escuela Superior de Composición y Arreglo Musical (ESCAM).

Participó en los coros de las grabaciones de figuras como: Lupita D´Alessio, Emmanuel, Cesar Costa, Rocío Banquells, Pepe Aguilar, Daniela Romo, Mijares, Kalimba, Pandora entre otros.

Fue invitada en el Concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica de Irving en Dallas Texas y en la temporada 2012 de la OFUNAM cantó como solista a lado de María del Sol con la Filarmónica de la UNAM en la Sala Nezahualcóyotl.

Su voz tiene una tesitura y característica sobresaliente que la han llevado a ser la primera voz de la Big Band Jazz de México, ha pisado con gran éxito los principales escenarios del jazz en nuestro país, en los que ha compartido con músicos de la talla de Roberto Aymes, Enrique Nery, Pepe Hernández, Betuco, Víctor Patrón, Rodolfo Sánchez y Mario Patrón, entre muchos otros.

Fue corista de Alejandro Fernández y estuvo en algunos musicales hasta que agarró el estelar en el Rey León donde está hasta ahora.