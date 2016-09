El Tricolor llegó a su tope: Boy

Es su opinión y seguramente muchos no estarán de acuerdo, pero para Tomas Boy, la selección mexicana llegó a su tope de ahí los resultados y el accionar. El técnico de Cruz Azul explicó de esa manera el funcionamiento del tricolor.

Tomás Boy habló en conferencia de prensa donde mencionó que el problema del Tri reside en los futbolistas, no en el director técnico del equipo. Boy se refirió al ‘principio de Peter’, en el cual cuando alguien sube de puesto en una organización, sus capacidades son menores y por ello no puede cumplir con las expectativas.

“Yo ya he dado mi opinión al respecto, hay cosas que no van a dar. Para mí en esta selección ha fracasado cuatro entrenadores, con los mismos jugadores. No es culpa de nadie, ni los jugadores ni el entrenador quieren jugar en su contra, simplemente hay un principio de Peter, aquí se llegó a su límite y es todo”

A pesar de eso, Tomás Boy, consideró que México estará en Rusia 2018 porque el nivel de CONCACAF es muy bajo. “La eliminatoria es muy sencilla, independientemente de estos altibajos que puedan suceder, el nivel de los equipos de Concacaf ha disminuido y México no va a tener problema para clasificar”.

“Lo importante es saber a dónde quieren ir y quienes toman las decisiones seguramente están buscando lo mejor, pero creo que se pueden hacer críticas, para mí es un asunto de preguntas: ¿Es este su grupo de trabajo? ¿Somos un equipo competitivo? ¿Quieres jugar bien? ¿Competir nada más? Cruz Azul quiere ser campeón, los objetivos deben estar bien definidos”.

Sobre Juan Carlos Osorio, no lo ve como el principal culpable, ni cree que su salida vaya a cambiar el rumbo de la Selección, y sobre los grito “fuera Osorio”, cree que sólo son una moda en el futbol mexicano, que han sufrido todos los técnicos.

“Está de moda el grito de fuera, fuera. Si a los 10 minutos no anoto me lo echan, ya están encima. Pasó aquí, en Atlas, en Morelia. Cada entrenador tiene su propia visión y se va a morir con la suya. No puedo criticar el estilo”, sostuvo.