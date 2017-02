“El vende humo gusta en México”

LANZA LA VOLPE DARDO A JÉMEZ

El técnico del América reconoce que su puesto está en juego frente a Cruz Azul

Genio y figura…

Tiene el agua hasta el cuello, pero no pierde el estilo, el sarcasmo y la ironía: Ricardo La Volpe asegura que Paco Jémez es “un vende humo que gusta en México” de cara al clásico joven entre el club América y Cruz Azul, pero también es sensato al reconocer que si son vencidos, también puede perder el puesto.

Entrevistado por Univisión Deportes, el técnico de Águilas también apunta que si bien existe ese peligro, igual cuenta con el respaldo de los jugadores, confiando en que un triunfo sobre La Máquina sea el parte aguas para tomar el camino hacia la liguilla de Clausura 2017.

“No me gusta hablar de los técnicos, porque tengo que tener un respeto sobre ellos, pero el vende humo, siempre se nos puso acá en México y yo ahí me considero mexicano, porque me hice como técnico acá, entonces el vende humo, les gusta, les gusta ese vende humo”.

Ricardo Antonio apuntó que no sabe como trabaje el español, pero considera que no es necesario cambiar la idiosincrasia y formas de vida de los futbolistas que radican en México.

QUE PACO SE DEJE DE VERSOS

“Pasó en Santos también, llamar al jugador para que desayune, terminar el entrenamiento y llamarlo para que coma. Nosotros antes comíamos unos bifes así. Y hoy carbohidratos, carnes blancas, si me entendés, hay cosas que yo miro y digo, que ni el bife ni carnes blancas me va a hacer jugar mejor a ese jugador.

“Que dejen de versos, de vender humo, porque el futbol finalmente pasa por los jugadores. Es mi punto de vista, no quiere decir que tengo la razón”.

DE VIDA O MUERTE

Al hablar sobre la relevancia del clásico joven frente a La Máquina, La Volpe ponderó.

“El sábado es fundamental, también para ellos debe ser fundamental porque están presionados, dos equipos que no están al nivel que se esperaba y esperamos nosotros dar el salto. Si nosotros damos ese salto creo que el equipo va a otra vez agarrar su filosofía, su idea y ser un equipo ganador”.

UNO SE VA, LOS JUGADORES QUEDAN

Tranquilo, serio, reflexivo, La Volpe se pregunta y se contesta.

“¿Qué pasa si perdemos el sábado? ¿Qué pasa? Lo que tome la directiva, te podés ir, te podés quedar, eso es lo que va a pasar. Como le digo a mis jugadores, señores, al que me van a echar es a mí, ¿cuál es el problema pa’ ustedes?

El timonel argentino asegura que el vestidor no está roto y por el contrario considera estar bien respaldado por los jugadores, que pese a los malos resultados, están unidos y preocupados por sacar adelante a la escuadra de Coapa.