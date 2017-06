Elegido platino de honor 2017

En la IV Gala de los Premios Platino, Edward James Olmos recibirá dicha distinción en ceremonia a realizarse el 22 de julio

El actor Edward James Olmos será distinguido con el Platino de Honor en la próxima gala de los Premios, según ha anunciado hoy su Presidente Enrique Cerezo en un acto celebrado en el restaurante Ramsés de Madrid. El intérprete de títulos como Blade Runner, 2 Guns o Selena recogerá el galardón el próximo 22 de julio como homenaje a toda su trayectoria profesional. Edward, además de ser uno los latinos pioneros en la industria cinematográfica norteamericana, se ha convertido en un estandarte al franquear todas esas barreras que parecían inaccesibles y abrir puertas a la presencia del talento iberoamericano en la producción mundial. Con una extensa filmografía, donde brillan dos Globos de Oro, un Emmy y una nominación a los Premios Oscar, entre muchos otros galardones; los Platino buscan destacar su papel como referente y acicate para los nuevos talentos incipientes.

El intérprete, nacido en Estados Unidos pero de ascendencia mexicana, alcanzó el estrellato a nivel global con su papel de teniente Castillo en Miami Vice; un rol que le valió un Globo de Oro y un Emmy. Poco después llegaría su reafirmación en la gran pantalla con Stand and Deliver, título por el que obtendría su segundo Globo de Oro y por el que sería nominado a los Premios Oscar. Con más de 100 títulos en su haber, la pequeña pantalla le ha otorgado alguno de sus papeles más recordados; series como Canción triste de Hill Street, la citada Miami Vice, Galáctica o más recientemente Dexter, son solo algunas de ellas.

Lejos de contentarse con los méritos logrados, James Olmos se encuentra en un momento dulce y a sus 70 años tiene en cartera el estreno de Blade Runner 2049, secuela de la icónica película de 1982 junto a Harrison Ford, Ryan Gosling y Ana de Armas; el próximo largometraje de animación de Pixar, Coco, donde presta su voz a uno de los personajes, en un homenaje a la cultura mexicana y, en concreto, al tradicional Día de los Muertos; o también The Predator, revisión de otro clásico del cine, dirigido en esta ocasión por Shane Black (Iron Man 3).

Edward James Olmos tiene un fuerte vínculo con los Premios, llegando incluso a entregar el premio a mejor película en las pasadas ediciones junto a Joaquín Almeida y a Angie Cepeda, respectivamente. Además, su armónica trayectoria en cine y televisión sirve de perfecto exponente en esta edición donde por primera vez se incluye un reconocimiento a la mejor serie de TV.

La gala estará presentada por el humorista español Carlos Latre y la actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro. Latre, también actor, presentador e imitador, ya ejerció de maestro de ceremonias con gran éxito en los últimos Premios Cinematográficos José María Forqué celebrados en Sevilla, mientras que la actriz y cantante uruguaya, además de presentar los Platino por segunda vez (2016 en Punta del Este), repite como nominada a mejor intérprete femenina este año por Gilda, tras haber sido candidata en 2016

por Wakolda.

Una trayectoria de más de 20 años, ha llevado a Carlos Latre hasta uno de sus mejores momentos profesionales; integrante del jurado del programa de entretenimiento más visto en televisión (Tu cara me suena, que prepara ya su sexta edición) y a punto de estrenar la nueva temporada de Me resbala, el programa de TV humorístico que revolucionó el panorama nacional. Carlos recientemente cerró su gira teatral con 15 años no es nada, el primer ‘one man-show’ en España, un espectáculo que durante dos años ha estrenado en 30 ciudades y ha acumulado cerca de 300 mil espectadores.

Natalia Oreiro está considerada una de las artistas latinoamericanas más reconocidas en el mundo sobre todo gracias a su trabajo en telenovelas y a su carrera como cantante. En 2014 fue nombrada la tercera latinoamericana más influyente en Rusia gracias a la gran venta internacional de las ficciones que protagonizó: Muñeca Brava, Kachorra y Sos mi vida, con las que llegó a convertirse en la actriz mejor pagada de Argentina. En 2013 el diario argentino La Nación, la nombró como una de las “50 personas de mayor inspiración del mundo de las artes”.

Ha compaginado su labor como cantante y actriz de televisión con el cine, entrando por la puerta grande gracias a películas como Las vidas posibles, Música en espera, Miss Tacuarembó, Infancia clandestina, Los últimos o las ya mencionadas, Wakolda y Gilda, no me arrepiento de este amor.

Natalia Oreiro además ha sido doblemente nominada a los Premios PLATINO, en la primera edición con Wakolda, el médico alemán y en esta edición por Gilda, no me arrepiento de este amor.