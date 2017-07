Ella está muriendo, pero no mi esperanza

¿Será cierto que todo se acaba? A excepción de la existencia de los seres vivos, creo que no. Y mientras estos existan, nada concluye en ellos si albergan esperanzas y sueños.

¿Ahora qué? Pues que ahora amanezco en este obscuro día, tanto por el eclipse de tu par de lunas de esperanza, como por la confirmación de la tendencia, que parece irreversible, de la condena a muerte de la fiesta de toros, que en México transita aceleradamente hacia el destino de ser mero pasatiempo de juniors o de gente con amplio potencial económico, no necesariamente con talento.

¿A muerte? ¿Pero si dices que los toros continuarán? Cuando la fiesta brava deja de ser ritual, irremediablemente entra al campo de la tortura, al igual que cuando en una relación de pareja la entrega y el compromiso desaparecen, para ubicarse en el terreno de lo meramente carnal y, por ende, de lo sustituible.

Simultáneamente pienso -bueno, intento-, que el día que entendamos que todo tiene remedio, menos la muerte, las cosas quizá seguirán igual, pero al menos disfrutaremos mucho el intento de remediarlas.

Justo también como sigo soñando en conocer la Gloria en la tierra, con la esperanza de que tras la basura podrá encontrarse vida.

Para transformar nuestros sueños en realidad hay al menos tres elementos esenciales: entrega, valor y pasión. Se trata de vivir, no de sobrevivir. Por supuesto, igual que en el ritual dentro del cual fui criado, que observé rigurosamente, creí dogmas y, más aún, practiqué con el mayor respeto y la más profunda fe.

La fiesta brava parece, justamente, estar herida de muerte no por la estocada de la moda anti taurina y ni siquiera por la ausencia de figuras o encastes diferentes. No, sencillamente lo está por el desinterés de quienes en otros tiempos vivieron de ella como empresarios, ganaderos y hasta toreros, inmersos en los nuevos tiempos en los cuales la entrega, valor y pasión son sustituidos por los intereses de corto plazo, por las relaciones de conveniencia y por el poder como fin no como medio.

La moda anti taurina en una mayoría, pues existe una minoría honesta y pensante que con razones condena la fiesta de toros, es atendible no como intimidación para la continuación del espectáculo taurino, sino por su preocupante mensaje de violencia e intolerancia, negaciones de la razón, elemento este último indispensable para entender y cambiar la amenaza de las circunstancias en oportunidades de desarrollo personal y social.

Empero, ante verdad tan evidente, paradójicamente en el punto más alto del conocimiento vivido por la humanidad, las comodidades creadas por los avances tecnológicos parecen alentar en algunas personas la pereza mental, que provoca que esos individuos, en lugar de indagar, opten por actuar bajo moldes o dogmas que les alejan del ideal de la verdad y acercan a la realidad de la violencia.

Pero retornado al punto central de estas letras, recuerdo que entre las expresiones que oí durante muchos años, para desestimar las advertencias sobre la debacle de la fiesta, estaban: “mientras haya mujeres existirá”, “es mucho más fuerte que sus enemigos” y “vengo escuchando toda la vida lo mismo”.

Bueno, sigue habiendo mujeres, sus enemigos sí son más fuertes porque están dentro de ella y aunque la canción, no cantaleta, sea igual, las circunstancias en las que se canta son cada día distintas.

En las últimas semanas tres acontecimientos forman un conjunto de voces, que advierten acerca de la acelerada descomposición de la fiesta como ritual de expresión de espíritus, para migrar definitivamente al terreno de lo material prescindible.

El reciente anuncio de la empresa de “Cinco Villas” en voz de Luis Marco Sirvent, quien comunicó la decisión de dejar de dar novilladas, debido al poco apoyo recibido de las organizaciones taurinas, supuestamente interesadas en alentar el espectáculo; el comunicado del matador hidrocálido Ricardo Frausto, donde informa sobre su decisión de retirarse de los toros al sentirse “hastiado y asqueado”; y el retiro del mínimo apoyo gubernamental a la escuela taurina de la otrora “Tierra del Toro Bravo”, Zacatecas, forman parte de la realidad de la fiesta acorde a la de un país en descomposición, en el cual no es que se ignore lo que sucede, sino que no se quiere hacer que algo suceda.

La fiesta de toros, como superestructura de la estructura corrupta que ha renunciado a su deber de contribuir a la transformación de las cosas, está en manos de unos cuantos que juegan con ella sólo el papel que sea funcional a sus intereses, sin tener ni siquiera la necesidad de hacerla rentable, pues su rentabilidad real no está en los tendidos llenos de aficionados, sino en función del ejercicio de poder personal o de la facilitación de otros negocios.

Evidentemente, el tema de la agonía taurina ya no es uno propio para el llamado a la “conciencia” de protagonistas como empresarios y ganaderos, quienes ni tienen su foco de atención en ella ni viven de ella, menos ya de algunas de sus peñas con más dipsómanos que aficionados comprometidos.

No, la generación de jóvenes talentosos, valientes y con legítimas aspiraciones para hacer del ritual taurino canal de expresión de sus sentimientos, pero sin las amistades o el capital necesario para comprar sus actuaciones en una plaza de toros, carece de futuro, claro, a menos de que se organice y decida a cambiar la espera del tradicional y ya inexistente sistema que le daba oportunidades debido a sus cualidades, por una nueva manera de hacer las cosas en la cual sus integrantes se unan y organicen para que ellos mismos creen esas oportunidades.

Esperar el arribo de la conciencia en el otro para por fin vivir juntos y felices, es arriesgarse a la condena perpetua del olvido, pues quizá ese otro, simplemente, no tenga el mismo interés.

Las palabras de Frausto son lapidarias: “Me voy del toreo no por falta de afición, ni por falta de valor, ni por falta de facultades; me voy porque las grandes empresas no me dejan entrar”. Y dejar sin entrada a la esperanza, es sólo darle boleto a la muerte.

