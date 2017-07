Elogia Trump cooperación con Rusia y… recula

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio marcha atrás con la idea de una unidad de ciberseguridad con Rusia, al tuitear el domingo que no creía que algo así pudiera suceder, sólo horas después de promocionar el tema tras mantener conversaciones con su par ruso, Vladimir Putin.

“El hecho de que el presidente Putin y yo discutiéramos una unidad de ciberseguridad no significa que yo crea que eso pueda suceder. No puede”, dijo Trump en Twitter.

Luego agregó que un acuerdo con Rusia para un cese del fuego en Siria podía suceder y sucedió.

Trump había dicho horas antes del domingo que es momento de trabajar “constructivamente” con Rusia, y afirmó que su homólogo ruso Vladimir Putin “negó vehementemente” haber interferido en las elecciones de Estados Unidos de 2016.

“Ahora es el momento de movernos para avanzar trabajando constructivamente con Rusia”, expresó Trump en un tuit a su retorno de un viaje de cuatro días por Europa.

También dijo que había confrontado a Putin ante las evidencias presentadas por las agencias estadounidenses de inteligencia de que Moscú interfirió en las elecciones de 2016 con hackeos informáticos, cuando ambos líderes se reunieron por primera vez el viernes en Alemania.

“Yo insistí enérgicamente dos veces al presidente Putin sobre una interferencia rusa en nuestra elección”, tuiteó Trump. “Él lo negó vehementemente. Ya he dado mi opinión”.

Las autoridades estadounidenses y rusas han divulgado reseñas contradictorias de la reunión: Putin dijo el sábado que Trump había quedado “satisfecho” con su respuesta de que Rusia no interfirió en las elecciones.

En cambio, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, dijo que la negativa rusa era esperada y no había roto el hielo.

“Rusia está intentando lavar su cara”, declaró Haley a la cadena CNN el sábado. “Y no pueden. Ellos no pueden”(…) “Todo el mundo sabe que Rusia interfirió en nuestras elecciones”, agregó.

Trump informó que con Putin conversaron sobre la idea de crear lo que llamó “una unidad de ciberseguridad impenetrable” para impedir el pirateo informático en futuras elecciones, lo que provocó críticas y burlas de influyentes senadores republicanos como Marco Rubio, John McCain y Lindsey Graham.

Prometieron a hijo datos de Hillary

Donald Trump Jr, el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, acordó reunirse con una abogada vinculada al Kremlin durante la campaña 2016 luego de que se le prometiera información perjudicial sobre Hillary Clinton, reportó el domingo el New York Times, citando tres asesores de la Casa Blanca.

El entonces jefe de campaña del presidente de Estados Unidos Donald Trump, Paul Manafort, y el yerno del mandatario, Jared Kushner, también participaron en la reunión, reportó el Times.

El diario citó una declaración de Donald Trump Jr. en el que reconoce haberse reunido con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya.

“Luego del intercambio de cumplidos, la mujer declaró que tenía información de que individuos conectados a Rusia estuvieron financiando al Comité Nacional Demócrata y apoyando a la señora Clinton”, dijo Donald Trump Jr. según fue citado por el Times.

Clinton era la nominada demócrata para la carrera presidencial del 2016.

“Sus declaraciones fueron vagas, ambiguas y no tenían sentido. No se dieron ni ofrecieron detalles o información de respaldo. Rápidamente quedó en claro que no tenía información significativa”.