Emociona a Osorio el apoyo al Tricolor en EU

El tema político debe ser ajeno al deportivo

Las Vegas, Nevada.- El técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, destacó el respaldo al Tricolor en Estados Unidos, le resulta emocionante que los aficionados acuden a donde se presenta el equipo y remarcó que el tema político entre EU y México, debe ser ajeno al deportivo.

“Es emocionante el apoyo que se tiene en cada lugar de Estados Unidos. Esperamos que ahora sea el mismo caso y tengamos la pasión de la gente y se transforme en algo positivo…y el juego no tiene que ver con política”.

MÁRQUEZ, UN ORGULLO

Osorio también alabó la trayectoria de Rafael Márquez, al señalar que no cualquiera presume 20 años en el equipo nacional. “Es un motivo de orgullo tenerlo. Veinte años jugando con su selección es un privilegio”.

NADA CONTRA CHIVAS

Y desestimó las quejas de algunos chivas al no ser llamados y alegar que es por su estatura, porque Guardado, ‘Tecatito’ y otros no tendrían lugar en el equipo. “No he hablado de altura, sí de la capacidad aérea que tienen”.