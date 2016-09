Después de ser internado por un infarto, el cantautor español Luis Eduardo Aute está grave, aunque confían en su recuperación, pero su estado se reporta como crítico

MADRID.- El cantautor Luis Eduardo Aute está hospitalizado y permanece en estado de coma, desde que el pasado 8 de agosto sufriera un infarto, según lo aseguró su amigo, el director español Gonzalo Pelayo. En su cuenta en la red social Facebook, Pelayo escribió:

“Me han contado esta mañana que Aute sigue en coma con sus constantes vitales invariables y en buen estado. La única novedad es que recientemente abre los ojos e incluso algún familiar afirma que Eduardo sigue con la mirada la trayectoria de algún objeto en movimiento. Despierta, amigo. Siente lo que mucha gente te queremos”.

El cantautor español suspendió su gira latinoamericana, tras sufrir un infarto a principios de agosto y ser intervenido en el Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, donde sigue hospitalizado. Aute, de 72 años, preveía iniciar el 12 de octubre en Santiago de Chile una gira que debía llevarlo a Argentina (Buenos Aires, Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario), Uruguay, Paraguay y Bolivia, para concluir en México el 6 de noviembre.

Los conciertos en América Latina formaban parte del tour La Gira Luna, con el que Aute celebra sus 50 años en la música. Aute celebró también este aniversario con la publicación en marzo de un poemario que recoge su trayectoria y se titula El Sexto Animal.

Hace un mes, el cantautor Luis Eduardo Aute ingresaba al Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, luego de sufrir un infarto justo el 8 de agosto. Tras ser operado y después de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos de este nosocomio.

Aute, que el martes 13 de septiembre está por cumplir 73 años edad y que destaca en disciplinas como la pintura y la dirección de cine, se encuentra en estado de coma.

La Gira Luna fue la excusa para que Aute se presentara ante su público con lo mejor de su repertorio, ya que desde hace tiempo venía actuando con material inédito sin satisfacer por completo a sus fans que querían escuchar sólo sus éxitos.

“Yo no escribo canciones para vender soportes, escribo canciones porque me apetece en un momento determinado contar algo, expresar algo: un delito, una queja, lo que fuera. Para mí escribir canciones es vivir, dibujar, pintar; para mí las actividades en las que me expreso son formas de vivir, para mí mis actividades no la considero trabajo, sino otra manera de vivir”, dijo el 11 de noviembre de 2015 a este medio cuando se le preguntó cuál era el motor que lo inspiraba a escribir.

La cancelación de su reciente tour por las ciudades de Chile y Argentina, debido a su infarto, empezó a preocupar a su fans, Ismael Serrano lamentó la noticia en su cuenta de Twitter y prometió que el concierto que daba ayer estaría dedicado a él: “Hoy le mandaremos desde el escenario mucha fuerza a Aute, artista imprescindible, maestro querido, referente de vida y de música”