Enamora a Acapulco

Yuridia se presenta ante más de 11 mil personas en la Mega Feria Imperial Acapulco demostrando su vitalidad en cada una de sus canciones

Acapulco.- La cantante Yuridia ofreció su último concierto de 2016 en este puerto, donde cautivó a más de 11 mil personas con su voz en la Mega Feria Imperial Acapulco.

Durante 90 minutos la ex integrante de “La academia” demostró su vitalidad y conexión con su público, al que puso a cantar con decenas de melodías que llegaron directo al corazón.

Entre “covers”, temas románticos y los de su reciente producción discográfica “6”, la anfitriona complació a melómanos de todas las edades, quienes prefirieron disfrutar de su actuación que subirse a los juegos mecánicos o participar en otra actividad.

“Buenas noches Acapulco, gracias por acompañarme. La siguiente canción es un tema que me cambió la vida”, declaró antes de “Ángel”, “Te equivocaste” y “Lo que son las cosas”.

“¿Estamos pasándola bien o no? Me encanta que estemos todos aquí, que éste sea el último ‘show’ del año, después de mucho tiempo volver a Acapulco es fantástico”, aseveró.

Con diferentes cambios de vestuario, la artista enamoró a su gente con piezas como “Así se fue”, “Polos opuestos”, “Maldita primavera” y “Si quieres verme llorar”, por mencionar algunas.

“Muchísimas gracias, feliz año nuevo, que Dios los bendiga”, expresó la vocalista, quien tras bambalinas dijo que le emocionó pisar el escenario del Teatro María Bonita y que su propósito siempre es divertir a la audiencia.

Por otro lado, comentó que sigue planeando su próximo álbum, en el que le gustaría hacer mancuerna con Alejandro Sanz, Alejandro Fernández y Miguel Bosé.

“Espero que a principios de 2017 se pueda grabar, aunque estoy un poco nerviosa, porque nunca he grabado un ‘show’ en vivo, no sé qué esperar, ni cómo funciona, pero me imagino que me van a ayudar mucho”, subrayó a los medios.

Cabe mencionar que Yuridia cantará en febrero en Aguascalientes (3), Puebla (11), Saltillo (17), El Salvador (23), Guatemala (25), Costa Rica (26) y quiere finalizar su actual gira en Estados Unidos, en el mes de marzo, aunque todavía no sabe en qué ciudad. (Notmex)