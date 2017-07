Enamorada de México

La actriz colombiana María Nela Sinisterra, que triunfa con su personaje en el melodrama Mi marido tiene familia, busca quedarse en el país a hacer carrera

Aunque nació en Colombia y ha trabajado en Argentina y España, el anhelo de la actriz María Nela Sinisterra es radicar en México.

El año pasado viajó por unos días a esta capital, con el propósito de grabar la serie de televisión Blue Demon para la plataforma Blim.

María Nela Sinisterra radica actualmente en la Ciudad de México, donde continuará por lo menos hasta septiembre, cuando se prevé concluya la grabación del melodrama Mi marido tiene familia en el que interpreta a Luz Tenorio”, la mejor amiga de la protagonista Julieta (Zuria Vega).

“Yo me voy hacia donde haya trabajo, no importa si es en Colombia o Europa, quizá es una de las razones por las que estoy sola y no tengo pareja. Lo que pasa es que cuando amas tu carrera no te importa el sitio a donde tengas que desarrollarla y México me encanta para quedarme a vivir para siempre”, comentó.

Actuar en Mi marido tiene familia, dijo, ha sido un sueño hecho realidad. “Sobre todo porque me cobija una gran empresa (Televisa) y un gran elenco que siempre he admirado y que amamos en mi país. La historia es una idea fresca y maravillosa, valoro que le esté yendo tan bien”.

Explicó que su personaje Luz es la asistente de Julieta y a la vez, la amiga a quien toma como paño de lágrimas.

“Siempre la estoy acompañando en el vaivén de su familia, en los rollos que vive, en sus dolores de cabeza y todos los problemas que le suceden. Zuria Vega es muy generosa y una actriz maravillosa, además de gran compañera de trabajo”.

La producción recién le comentó que las grabaciones se alargarán por lo menos hasta septiembre. De modo que María Nela Sinisterra está en busca de un lugar más amplio para vivir ahí con su madre y su perrita, a quienes traerá de Colombia.

“Ya instalada, quiero aprovechar para platicar con productores de cine y ver si existe la posibilidad de trabajar en alguna película”.

Informó que el año que entra participará en un filme de España. En tanto, se le puede ver también en la pantalla de Colombia a través de la serie Los Morales que se transmite en horario estelar.

Será el 10 de julio próximo cuando se estrene la bionovela Pambelé, basada en la historia del ex boxeador colombiano Antonio Cervantes Kid Pambelé. En ella da vida a “Carlina”, su esposa y es su primer protagónico.

“En la vida real ellos aún siguen juntos, por lo que en la trama veremos desde su adolescencia, el transcurso de su vida hasta su vejez. Se hizo un gran trabajo de maquillaje y vestuario para situarla en la década de los 70. Disfruté mucho ese papel”, destacó. (Notimex)