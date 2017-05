Marc Anthony hace feliz a sus fans en la presentación de su espectáculo Live!, el cual presentó en el Auditorio Nacional derrochando sus grandes pasos y poniéndole sabor a sus canciones

Marc Anthony, uno de los latinos más reconocidos a nivel mundial, hizo derroche de energía y sensualidad durante el primero de dos conciertos que ofrecerá en esta ciudad, como parte de la gira internacional Live! que inició en 2016.

El artista nacido en Nueva York, pero puertorriqueño de corazón, contagió de su alegría y entusiasmo a unas diez mil personas que se dieron cita en el Auditorio Nacional para disfrutar, durante dos horas, de un repertorio a ritmo de salsa y algunas baladas.

La noche del martes, el ídolo de masas armó una gran fiesta de sabor y baile con la interpretación de 13 temas y dos popurrís. El público los coreó de principio a fin. Ahí, de entre las butacas, destacó la presencia de Cristian Castro, así como de los actores Fernanda Castillo y Erik Hayser.

Luego de la introducción de “El cantante”, el espectáculo continuó con “Valió la pena”.

Marc Anthony fue recibido de pie y por una ola de aplausos. En respuesta al cariño de la gente, saludó de mano y de un extremo a otro, a todo aquel que se acercaba al escenario.

Dueño de incomparable sencillez y carisma, el cantante continuó con “Y hubo alguien” y “Hasta ayer”, para luego dar la bienvenida a sus seguidores:

“La fiesta está por acá o bueno, no sé. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir esta noche con ustedes. Vamos calentando, esta noche vamos a cantar un poquito de todo, de lo viejo y lo nuevo.

“Mis canciones siempre empiezan como baladas, pero luego se suelta la rumba. Estar sentado en un concierto de salsa, no existe. ¿Están conmigo?”, preguntó para luego mantener el ambiente a través de Flor pálida.

Aquí fue el momento ideal que hallaron sus fans para acercarse al pie del templete y tomarse la clásica “selfie” con el artista, quien hacía el disparo de los teléfonos móviles que le iban pasando.

Acompañado de 12 músicos y tres coristas, el salsero entregó Contra la corriente y al terminar destacó que arriba del escenario se hallaba su compatriota y colega Nicky Jam. Aunque se sospechó que cantarían a dueto, no fue así y el reggaetonero permaneció sentado a un costado.

De saco negro, camisa blanca y pantalones de mezclilla, Marc Anthony aprovechó un momento para tocar la batería y entonces compartió el medley de baladas: Abrázame muy fuerte, Ahora quién? y ¿Y cómo es él’.

“Esta canción la grabé hace como 30 años. Se baila, y si la conocen, por favor cántenla conmigo”, expresó y moviendo las caderas presentó Vivir lo nuestro.

“No me hace falta oxígeno para nada, pero si me desmayo, los quiero”, declaró al tiempo de que ya sonaban los primeros acordes del popurrí de salsa.

“Es mi cantante favorito y es mexicano. Yo nací un 16 de septiembre y no sabía qué quería hacer de mí, no sabía qué me esperaba y me encontré con esta canción de un cantautor mexicano, que es Juan Gabriel. Si la conocen cántenla conmigo”

Hasta que te conocí y Te conozco bien prosiguieron en la lista y antes de dar por concluido el “show” dijo que presentaría a quien es como un hermano para él.

“Lo quiero como a un hermanito y me parece el mejor cantante. A mi hijo le puse así en su honor y ya tiene 17 años. Un aplauso para Cristian Castro”, comentó previo a interpretar Mi gente.

Tras besar en la boca a una fan que se acercó al entarimado, Marc Anthony interrumpió el curso de su espectáculo para recibir, visiblemente conmovido, las ovaciones y halagos de su público. Entonces, se arrodilló para besar el suelo, persignarse y agradecer a la gente que continuaba eufórica ante su presencia.

A través de “Tu amor me hace bien” y “Vivir mi vida”, el artista cerró su concierto. Emocionado, expresó: ¡Gracias, México! (NOTIMEX)