Entregan más viviendas y escrituras en Edomex

TECAMAC, Méx.- La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, expresó que empresarios mexicanos de la mano del gobierno son “capaces de sacar a México adelante, de generar empleos y de otorgar garantías para que se ejerzan derechos como es el derecho a una vivienda”.

Durante una gira trabajo por el municipio de Tecámac, Robles Berlanga entregó escrituras, títulos de propiedad y viviendas acompañada por los titulares del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), Jesús Alcántara, de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Jorge Wolpert y del FOVISSSTE, Luis Antonio Godina.

En el fraccionamiento “Héroes Tecámac” subrayó que mediante “Papelito Habla” se brinda certeza jurídica a las y los mexicanos, porque se da tranquilidad y seguridad de que la familia tiene un patrimonio.

“Es la constancia de que tenemos un pedacito de México, eso nos da tranquilidad”, dijo la funcionaria.

También indicó que como mexicanos y mexicanas “tenemos que ser fuertes, que se nos vea muy fuertes porque somos muy fuertes y nuestro país es muy grande” y que la Política Nacional de Vivienda cambió a partir de la actual administración.

“Hoy ya no se construyen viviendas donde no hay servicios, donde no hay transporte público, y desde que el presidente llegó todas las casas tienen por lo menos dos habitaciones”, señaló.

En su oportunidad el vocal ejecutivo del FOVISSSTE, Luis Antonio Godina Herrera, destacó que la construcción de viviendas es un acto de justicia social y que uno de cada cuatro créditos del fondo se han otorgado en la actual administración.

“De un millón 600 mil créditos que se han dado en la historia, en esta administración se han entregado 400 mil”, mencionó, de acuerdo con lo publicado en un comunicado.