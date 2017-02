“Es un duelo parejo”

Fierro y el choque con los Zorros

El delantero rojiblanco reitera que les pegó el cansancio

Guadalajara, Jal.- El delantero de Chivas, Carlos Fierro, ya piensa en el partido del sábado contra Atlas y pronosticó un clásico tapatío muy parejo.

Luego del empate con Santos, Fierro consideró que sí les pesó el trajín de la semana, al jugar cuatro partidos en ocho días. Y aunque lo ideal era ganar para llegar con mayor motivación al clásico, valora la igualada:

“Siempre es bueno sumar, sabemos que dejamos de hacer cosas durante el partido, pero si algo nos caracteriza es que nunca bajamos los brazos y al final logramos sacar el empate. Así es el futbol, a veces entran a veces no entra ninguna, al final la insistencia nos hace anotar un gol, pero tenemos que ser más contundentes adelante”.

Y de cara al duelo con los Zorros, el delantero dijo que “será peleado, ríspido, Atlas viene renovado, con buenos jugadores y será un partido agradable para las dos aficiones”.

Desde luego, espera que los seguidores de ambos cuadros recuerden que la rivalidad es sólo dentro del campo y no haya sucesos qué lamentar fuera del mismo.

Ya en el tema personal, espera tener más minutos en la cancha, “siempre le he agradecido (a Almeyda) la confianza, así me de 5 o 10 minutos soy un jugador que siente la playera, que está metido al 100 por ciento con el equipo y con toda la afición, no queda más que seguir trabajando con humildad por el bien del club”.