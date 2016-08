Sambueza niega ayuda al América

Sugiere que Vergara se preocupe más por su equipo.- Hay odio deportivo, pero en la cancha.- Ganará quien esté más concentrado

Rubens Sambueza se convirtió en centro de atención del próximo clásico, tras ser exonerado por la Comisión Disciplinaria, pero desestima las quejas del dueño de Chivas Jorge Vergara en el sentido que ayudan al América, al señalar que eso es una gran mentira.

“Es una mentira gigante, a mí me ha tocado estar del otro lado también y no es así, uno que hoy está de esta lado, es totalmente diferente, no te ayudan en nada, a veces piensas que le ayudan, pero no, una vez que estás acá es totalmente diferente”, dijo.

QUE SE PREOCUPE POR SU EQUIPO

En charla para TDN, Sambueza habló de los señalamientos de Jorge Vergara y los deseos que les dan de pronto de responder:

“Seguramente hay veces que uno dice ‘por qué hablan tanto’ y te dan ganas de contestar, pero siempre con respeto. La gente se puede burlar todo lo que quiera, pero ir a Japón, ir a participar a un Mundial tan importante, un Mundial de clubes, poder salir dos veces campeón de Concachampions, dos del torneo local, te tocó perder otra final con León, siempre estar en Liguilla…me parece que primero hay que preocuparse por su equipo, tratar que su equipo ande bien y mejore, y luego hablar de los demás.

ODIO DEPORTIVO, PERO…

Destacó que sin duda es un partido que se cocina a parte, no por nada se trata del clásico nacional, pero pide cero violencia:

“Dejar claro que esto no es de violencia para nada, que la gente vaya y disfrute este juego, se puede ganar o perder, pueden estar molestos con el equipo por cómo jugó, si no se entregó, si falló, pero deben dejar de lado el tema de la violencia, poque no ayuda para nada, el odio deportivo siempre va a estar, porque los dos clubes son representativos de México y los dos quieren competir siempre en lo más alto”.

MÁXIMA CONCENTRACIÓN

Y sobre la clave para salir con el brazo en el alto el próximo sábado, Rubens afirmó que “hay momentos en el partido de todo, momentos donde debes mostrar valentía y caracter importante en el partido, otros donde debes parar la pelota y pensar, me parece que en un juego de estas magnitudes hay un poco de todo, pero creo que gana los clásicos el equipo que más concentrado está los 90 minutos, al margen que puedes tener mucha técnica, pero si no corres hay un jugador menos en tu equipo y eso se hace muy difícil después”.