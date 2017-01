¡Espaldarazo a Jémez!

Cruz Azul tiene fe en su proyecto

La directiva le brinda su respaldo

Se la toman con calma. Al menos eso es lo que se ve en las instalaciones de La Noria y pese al bache en el que está el Cruz Azul, el dueño del equipo Guillermo Álvarez, le dio el espaldarazo de confianza a Paco Jémez.

Aunque el equipo no ha hecho malos partidos, le ha faltado suerte y sobre todo mejores resultados para estar más arriba en la calificación. Esa situación ha provocado que haya dudas en algún sector de aficionados y en los medios de información, pensando que será ‘más de lo mismo’ la gestión del español, pero la dirigencia se encuentra tranquila y con la confianza de que el equipo resurgirá.

“La calificación a la Liguilla es uno de los objetivos, que no es el único, pero sí el más inmediato. No sólo por lo que representa el cociente, sino para nuestra afición de no clasificar por sexta vez consecutiva”, confesó ‘Billy’ Álvarez en plática con el programa Agenda Fox Sports.

“Hablé de forma inmediata con el técnico y le di un mensaje de apoyo y de respaldo”, agregó.

Así, aunque luego de cuatro jornadas la Máquina Celeste está en la decimocuarta posición en la Liga MX con 4 puntos y sumó su tercer juego sin ganar de manera consecutiva, hay calma en el campamento celeste y fe en que el proyecto de Paco Jémez pronto comenzará rendir frutos.

ESTÁN COMPLETOS

Por otro lado y de cara al cierre de registros, se le preguntó a Guillermo Álvarez sobre la posibilidad de una posible contratación y el directivo del Cruz Azul la descartó: “Ya no habrá ningún fichaje”.