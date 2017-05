“Esperamos ver a Chivas en un futuro próximo”

Tigres tiene sed de venganza

Así lo refiere Alejandro Rodríguez, quien dice que no hay ofertas por Gignac

Monterrey, N.L.- Alejandro Rodríguez, presidente de Tigres, ya quiere revancha contra Chivas.

Un día después de la final, el dirigente aseguró que “quiero felicitar a las Chivas, que nos ganaron y son campeones. Esperemos vernos en un futuro próximo y darnos un buen llegue. Fue un juego que llamó la atención de todo el país y fuera del país. Lograron ese fenómeno y me siento muy privilegiado de estar en el futbol y de estar con Tigres”.

Además, agregó que “quiero felicitar a las dos aficiones, primero a nuestra afición tigre, que apoyó al cien por ciento y a la afición de Chivas. Los dos estadios estaban prendidos y para mí esa es la gran fiesta del futbol. Hubo pequeños incidentes que no llegaron a más y eso también de que la afición está tomando su deporte predilecto y su camiseta de una forma adulta”.

MAYOR PREPARACIÓN ARBITRAL

El hombre fuerte de los Tigres no quiso hablar del penal que no les marcaron y dijo que los árbitros necesitan mayor preparación.

“Lo que debemos hacer con los árbitros es darles mayor preparación, que realmente sientan que los clubes no son sus enemigos, estamos en el mismo barco y siempre va a haber dos equipos y un árbitro dirigiéndolo. Así lo vemos y así lo sentimos”.

“No ponemos a los árbitros ni le hablamos a la Comisión de Arbitraje, prefiriendo uno sobre el otro. Las críticas y lo tenebroso del asunto, lo manejan ustedes. Nunca hemos vetado a un árbitro ni lo haremos y tampoco vamos a estar pidiendo tratamiento especial”, comentó Rodríguez.

SIN OFERTAS POR GIGNAC

El presidente de Tigres dijo que no hay ofertas por el astro francés André-Pierre Gignac, quien se especula interesa al Valencia de España, y al Fenerbahce de Turquía. “No, ahorita no hay algún ofrecimiento por André. Estamos tranquilos, y nos vamos tranquilos”, señaló.

POCOS CAMBIOS

Alejandro Rodríguez asegura que quieren seguir como protagonistas del sorteo y que no pronostica grandes cambios en el equipo en la próxima temporada. “Definitivamente, cambios serán menores y cambios que vengan a complementar al equipo y no traer por traer, sino que realmente cumpla con las necesidades del cuerpo técnico y le dé alegrías a la afición”.

“Hay muchos clubes interesados en jugadores nuestros y siempre hemos dicho, debe ser buena para las tres partes y no desestabilice al club Tigres, el protagonismo que tiene hoy y la posición que ha logrado en el futbol. Nunca lo debilitaremos, siempre lo reforzaremos”, añadió.

MULTARÁN A TIGRES

Los Tigres serán multados luego de no atender el protocolo de premiación al recibir su medalla de segundo lugar.

Trascendió que la indisciplina cometida por varios jugadores felinos, de negarse a recibir la medalla o quitársela de inmediato, no será tolerada por la Liga. La Disciplinaria tomará el caso y sancionara de acuerdo al Reglamento, con el objetivo que no se siente un mal precedente en los protocolos especificados con antelación. Lo más seguro es que sea un fuerte multa económica, porque por ejemplo Gignac, en una total falta de deportivismo, no acudió, mientras otros apenas recibieron su presea se la quitaron de inmediato.

CIRCULA EN INTERNET AGRESIÓN DE DUEÑAS

El pique entre Jesús Dueñas de Tigres y Miguel Ponce, de Chivas fue iniciado por el jugador regiomontano según imágenes que circulan en internet. En un video que circula en la web, se ve como tras el silbatazo del árbitro, Ponce se acerca a Dueñas, para decirle algo, lo que provoca la molestia de Jesús y la agresión con la cabeza.

Tras lo anterior, lo sujeta por la cara acto seguido surgen las acciones que se dieron a conocer durante la transmisión de televisión, donde Ponce le da un golpe en la cabeza y el tigre lo corretea. La Disciplinaria abrió investigación y seguro sancionará a ambos.