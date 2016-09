”Esta Noche Con Arath”, demasiado tarde

Cuando pudieron no quisieron, y ahora que quieren ni quien les crea, paradoja de la telera nuestra de cada día, que le queda como anillo al dedo a “Esta noche con Arath” (Las Estrellas, lunes, 22:30 horas), un late show cuyo formato incluye la autocrítica, con un Arath de la Torre que empieza el juicio desde su casa Televisa.

En su segunda semana al aire, luego del vendaval de cambios y reinvenciones de Televisa en lo que aseguran es ahora una plataforma y no el canal 2, Arath de la Torre recurrió a la auto ironía y a un desconocido empleo del sarcasmo para los telévoros que hemos nacido con aquel viejo chiste de que el canal 2 marcaba rating aun estando apagado: “Muchos han criticado –dijo en tono serio y reflexivo Arath- que este ya no es un canal, sino solo una plataforma, que los cambios no han sido significativos. ¿Cómo que no han sido significativos? Ya no se llama el Canal de las Estrellas. Es “Las Estrellas”, tres palabras enteras de diferencia. Gran cambio…

Y prosiguió: “Lazos de amor ahora se llama Tres veces Ana. Son tres Anas de diferencia. Además, Yordi (Rosado) estará en Sabadazo. ¡Quiúbole con los cambios!”.

Al menos Arath de la Torre se pitorrea de sí mismo y de la empresa que lo tiene de exclusivo y que prometió cambios de fondo y no solo enroques, pero cuyos contenidos siguen igual ante el alud de críticas y más millenials que acuden a los dispositivos y otras plataformas.

“Esta noche con Arath” tiene entre sus aciertos a la banda Paté de Fuá a lo largo de la emisión, así como artistas que poco se ven por la telera abierta, como Regina Orozco (quien interpretó “Se me olvido otra vez”, en homenaje a Juan Gabriel), y el actor Joaquín Cosío, con quien el titular de este late show improvisó algunas escenas con distintos backs como referencia.

Tiene como co-conductor a Gon Curiel, comediante de stand up, bajo la producción ejecutiva y dirección de escena a cargo de Adriana Bello y como escritores a Roberto Flores, Diego Zanassi, Myr Ramírez y Pablo Araiza.

Por vez primera, eso sí, Arath de la Torre tuvo los tamaños para hacer una crítica abierta imbuida de sarcasmo hacia la figura presidencial. En su bloque de noticias expresó, primero con la imagen del titular de la Conade, Alfredo Castillo y luego con la de Enrique Peña Nieto: “El titular de la Conade ofreció una disculpa por llevar a su novia a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Por lo menos no se tardó dos para disculparse como otros”…

Lo mismo le tocó a Chabelo comparando su edad con el origen de las flores y a Vicente Fox no censurando lo que dijo: “La ley 3 de 3 es una mamada y no sirve de nada”. “La cámara de diputados, dijo muy serio Arath, por primera vez está de acuerdo con Fox”.

Burlándose también de quienes lo hemos criticado por acartonado (se puso un cartón de su imagen dejando solo al descubierto la boca) y de plagiar el formato y hasta el set del late show con Jimmy Fallon, el actor y comediante dijo que “Hay que aprender de la crítica, pero cómo mi programa va a ser un plagio del de Jimmy Fallon si a él sí le fue bien desde su inicio”.

Bien puede Arath de la Torre aplicar para él mismo la frase que dedicó a Juan Gabriel: “No es lo mismo ser diferente que ser único”.

Ver para creer. Telévoros: ¡Uníos!