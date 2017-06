Están a sus órdenes

Arranca la segunda temporada de La reina del sur, en su versión latinoamérica por canal Space

Teresa Mendoza no es una chica inocente. Dejo de serlo cuando se metió en el mundo de las drogas para vengar la muerte de su novio y descubrió no sólo la verdad tras su desaparición, sino que pudo comprobar que tenía un talento innato no sólo para manejarse entre los más peligrosos narcotraficantes, sino para convertirse en la patrona, en la mujer más importante, poderosa y despiadada del negocio.

Un camino en el que tuvo imponerse sobre tipos malos dispuestos a controlar las operaciones, sicarios y policías encubiertos hasta convertirse en la hembra alfa del cartel. Space presenta el estreno de la segunda temporada de La reina del sur, con doble episodio, el cual tendrá su repetición el fin de semana.

En el final de la primera temporada fue electrizante y lleno de acción. Tras ser capturada por los hombres de El Limpiador, Teresa fue entregada a los hombres de Epifanio, junto en el día que se celebran las elecciones que pueden convertirlo en gobernador de Sinaloa. Al enterarse de su captura, Epifanio apareció con Aurelio Casillas, el conocido Señor de los Cielos.

Para ambos, la libreta de Teresa podía traerles muchos problemas y decidieron que les indicara su ubicación para luego matarla. Pero ella logró liberarse y escapar. Mientras, Camila realizó movimientos para quedarse con el control del cartel y sumó numerosos aliados. Ante ambos escenarios y con la ventaja de su nuevo cargo, Epifanio ordenó al Ejército que atacara a la red de narcotráfico, aunque eso significara destruir su propio negocio.

Teresa, tras ir en busca de Brenda y de enterarse que había muerto, decidió tomar el control de la situación. Conocedora de las intenciones de Epifanio, llamó a Camila para ofrecerle un trato para salvarle la vida: la libreta a cambio de ser ella quien maneje el negocio y bajo sus condiciones. Lo que no sabían ambas era que estaban siendo fotografiadas por agentes de la D.E.A., quienes llevaron esas imágenes a los ojos de un testigo protegido que identificó a Teresa Mendoza. El informador era nada menos que Güero Dávila, el novio muerto de Teresa.

La segunda temporada, protagonizada por Alice Braga (Teresa), Verónica Falcón (Camila), Joaquim de Almeida (Epifanio) y Peter Gadiot (James), entre otros, presentará la historia ocho años después de los sucesos que marcaron el anterior final. Teresa deberá dejar su idílico retiro en un campo de Italia, para regresar a México a controlar el peligroso negocio del narcotráfico.