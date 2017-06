Están algo cariñosos

Los boletos para ver de nueva cuenta a Timbiriche están por las nubes: tres mil pesos los más caros; casi a la par de los de U2

El grupo musical de pop mexicano Timbiriche se reencontrará por tercera ocasión y quienes asistan a esas presentaciones en el Auditorio Nacional deberán adquirir sus boletos en un costo tres veces mayor, respecto al de la última vez que lo hicieron en el recinto de Reforma.

La banda se prepara para celebrar 35 años de su creación con presentaciones en ese lugar del 13 al 15 de septiembre, cuyos boletos estarán disponibles a partir del jueves, vía online, con un costo de entre 300 y tres mil pesos.

En la primera reunión de Timbiriche (llevada a cabo en 1998) las entradas se conseguían desde en 200 pesos; en lo que corresponde a la segunda, con motivo de su 25 aniversario (en 2007), el boleto más caro tenía un precio de mil pesos, mientras que para la función de este año ese precio aumentó tres veces.

Respecto a las presentaciones de figuras nacionales como Cristian Castro o La Banda MS los costos no varían mucho, pues van desde 400 pesos hasta dos mil.

En igual caso se encuentran las de artistas internacionales como Marc Anthony, quien ha vendido localidades de entre 300 y tres mil pesos, o Ricky Martin, con lugares de entre 400 y cuatro mil pesos.

Sin Paulina Rubio ni Thalía, el grupo mexicano Timbiriche confirmó su tercer reencuentro musical y será a partir del 13 de septiembre a través de varios conciertos en el Auditorio Nacional de esta ciudad y otras plazas del país.

La alineación para conmemorar el 35 aniversario de la agrupación estará conformada por Benny, Sasha, Mariana, Diego, Érik y Álix, revelaron los integrantes en conferencia de prensa, ante más de un centenar de medios de comunicación.

“Paulina está no sé si entre Miami o España, pero ella no necesita invitación para estar en esta reunión. Es una semilla fundamental en Timbiriche y, como hace 10 años, la vamos a extrañar profundamente, pero su agenda no cuadraba con las fechas”, explicó Sasha Sökol.

Este 2017 se festejan los 35 años de que Timbiriche se dio a conocer en los escenarios, por lo que, aseguró la cantante, el reencuentro no puede llevarse a cabo en otro momento.

“Cambiar el aniversario es difícil porque sucede cuando sucede y no cuando queremos que suceda. Muy probablemente se una a la gira en algún momento, quizá en alguna presentación y desde donde estemos le echaremos porras a su proyecto personal”, añadió.

Benny Ibarra destacó que Paulina “tiene disposición y ganas de jugar con sus cuates de la infancia. Ella lo soltó (la noticia) antes que cualquiera de nosotros y lo cierto es que era un secreto a voces. Quienes hicieron que esto sucediera son los fans y ustedes (la prensa)”. (notimex)