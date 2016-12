Están más vivos que nunca

América ni cansado ni dormido; 1-1 con Tigres

Oribe Peralta falla un penal que pudo ser la diferencia.- Tigres se lleva la igualada, pero también a Gignac lesionado.- Las condiciones cambian, pero todo queda en el aire

Un primer tiempo de la final del A-2016 donde ni América ni Tigres establecieron condiciones, aunque las Águilas bien pudieron salir con banderas desplegadas, pero Oribe Peralta falló el penal que bien ser el motivo para escribir una historia diferente, sin embargo el delantero del cuadro de Coapa falló y permitió el 1-1 con el cual finalizó la primera parte de la gran final.

Mucho se habló del cansancio del América por su viaje a Japón, pero en el campo se vieron 22 guerreros con deseos de ser campeón lo cual demuestra que todo lo que se habló previo al encuentro no tiene sentido.

¿Cansados?. Al menos en este primer tiempo de la final no se vio, América hizo un buen partido y si no se llevó la victoria fue porque Oribe Peralta no acertó el penal que Paul Delgadillo señaló en una falta más que discutida.

Las Águilas jugaron bien con una formación sorpresiva que mandó Ricardo La Volpe, porque salió fiel a su idea de jugar con un solo 9 y ese fue Oribe Peralta, dejando en la banca a Silvio Romero al igual que Darwin Quintero.

La formación le respondió a La Volpe porque se vio un equipo defensivamente bien atrás y con generación de llegadas al frente, sin embargo las oportunidades que se tuvieron no las terminaron, de ahí el empate.

Un empate que deja la final abierta donde cualquier cosa puede pasar y si bien es cierto que las circunstancias están abiertas para los dos equipos, América está más vivo que nunca y eso del viaje a Japón sólo se tiene que contar comi una anécdota.

Tigres por su parte salió a jugar fiel a su estilo, no arriesgo más de la cuenta, se encontró con el gol en la única jugada que tuvo. André Pierre Gignac hizo la diferencia sin embargo habrá que ver si el francés puede estar presente porque salió lesionado por un problema en las cervicales.

Habrá que ver si está situación de ver a Gignac lesionado y si se concreta de que no juegue en la vuelta que tanto les afecta en lo anímico al cuadro dirigido al cuadro norteño. La realidad es que Tigres no hizo valer sus estadísticas de ser el mejor visitante ni la defensa menos goleada.

Una final abierta porque el 1-1 así lo apunta y ahora las estadísticas juegan en contra de los felinos porque fue en casa donde sufrieron las derrotas que tuvieron en el A-2016, a eso tiene que sumársele si se concreta la ausencia de André Pierre Gignac.

Podría decirse que Tigres no aprovechó las circunstancias del primer partido y si algunos pensaron que América llegaría cansado, para la vuelta, domingo 25, estarán más vivos que nunca

EL PARTIDO

Un duelo donde los dos equipos salieron a jugar conforme a su estilo, La Volpe sorprendió al dejar en la banca a Silvio Romero y Darwin Quintero en la banca, además de poner a Chepe Guerrero como un quinto defensa y primera contención. Eso provocó un partido cerrado en medio campo y con pocas acciones en las porterías.

En la parte complementaria, el conjunto universitario hizo su partido y jugó con la desesperación y el cansancio americanista, al plantear el partido al puro estilo del técnico Ricardo Ferretti, es decir, atrás en espera de un contraataque con Gignac o Aquino, que terminara en gol.

Pero América no cayó en la desesperación y espero un descuido en la marca de la defensa de Tigres, que se dio en el minuto 68, cuando en un tiro de esquina, Bruno Valeez empujó al fondo de la meta de Guzmán un primer remate de Pablo Aguilar para poner la paridad en el marcador 1-1.

LO QUE VIENE

Un empate que en el papel deja al América en desventaja, por aquello de que debe cerrar como visitante, pero la realidad es que para ser campeón cualquiera debe ganar.

EL PENAL

Sin duda la jugada clave fue la acción del minuto 28 cuando el silbante Paul Delgadillo apuntó al manchón penal en una falta que para muchos no era s in embargo el “hermoso” estrelló su disparo en el travesaño y la posibilidad de gol se esfumó una jugada que bien pudo cambiar la historia del partido.

NO PIERDE, PERO

Tigres en los últimos 9 partido de liguilla sólo ha perdido uno, sin embargo el 1-1 no le garantiza nada, sobre todo porque los felinos ya perdieron una final en el Estadio Universitario. Pachuca le puede decir al América como ganarle el próximo 25 de diciembre donde habrá amarga Navidad para algunos de los dos finalistas.

ESTADIO CON MÁS FINALES

Por algo el Coloso de Santa Ursula es la catedral del futbol mexicano. Con el partido entre América y Tigres se suman 34 finales. Todo una marca

GIGNAC AL HOSPITAL

André Pierre Gignac terminó en el hospital la jugada con Bruno Valdez lo dejó con un problema en las cervicales, desde el momento que se dio el contacto el francés quedó inmovilizado. En el transcurso del día se sabrá si juega o no, pero de antemano se puede adelantar que será el gran ausente de la final-final. Vaya forma de despertarlo.

ORIBE 15 FINALES

Le tocó la de malas al fallar un penal, pero Oribe Peralta se convirtió en el mexicano con más finales jugadas. 15 en total las mismas que Antonio Naelson Sinha. Todo un logro, aunque claro con la anécdota de la pena máxima fallada

GOLES

Minuto 44.- 0-1. André Pierre Gignac

Minuto 68. 1-1. Bruno Valdez