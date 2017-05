“Estoy a la orden”: LM Salvador

Aunque por el momento es algo extra oficial, a Luis Miguel Salvador no le desagrada la idea de poderse convertir en el director de Selecciones Nacionales de México ante la inminente salida de Santiago Baños.

“El primer punto es que si se diera la posibilidad, si fuera real y se llegara a algo, no será por la amistad, sino por el trabajo que se hizo en Monterrey”, respondió apresuradamente Salvador en entrevista con ESPN Digital.

“Me cuesta hablar un poco más a fondo, porque no quiero ser imprudente y no ha habido algo concreto, ni un pronunciamiento de que sale Santiago Baños. Si se diera todo eso y me tienen considerado y hubiera una posibilidad, con todo gusto estaría puesto para aportar y ayudar”, indicó el expresidente deportivo de Rayados de Monterrey.