Estudiante de la UNAM participará en la primera simulación análoga de la Agencia Espacial Europea.

“México está pasando por situaciones complicadas en algunos sectores, pero no obstante eso, todo está en nosotros, el verdadero cambio está en nosotros”, advirtió.

“Ellos hacen un gran trabajo, realmente las condiciones que tienen en cuanto a presupuesto son un poco complicadas. No se pueden hacer grandes proyectos con un presupuesto tan reducido, sin embargo hacen lo mejor que pueden”

El alumno que orgullosamente estudia en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, señaló que el no será parte de la tripulación que permanecerá enclaustrada en Polonia, sin embargo precisó que permanecerá allá en caso de que se presente algún problema técnico.

“Es un orgullo inmesurable pertenecer a la UNAM y poderla representar en un proyecto de esta índole. Lo considero un logro importante, pero no es solamente un logro mio, sino para mi familia, para la UNAM y para México”, expresó.

Respecto al proyecto que se pondrá en operación en esta misión y también en la que se dio a conocer en días pasados The Mars Desert Researh Station, en Utah, Estados Unidos, conjuntamente con su compañero Yair Israel Piña López, indicó que consiste en un prototipo de chaleco para monitorear los signos vitales y la radiación de los astronautas.

A diferencia de su compañero que participará en la misión de Utah, Danton no se prepara con dieta y ejercicio pues no participará dentro del simulador, sin embargo advierte que una de sus metas sí es continuar explorando el espacio, por lo que no descarta la posibilidad de convertirse también en astronauta.