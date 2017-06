EU: puede México capacitar a policía de Centroamérica

El desarrollo de la zona es una responsabilidad compartida, dice Videgaray

MIAMI, EU.- El secretario de Seguridad Nacional de EU, John Kelly, consideró ayer que las fuerzas de seguridad de México tienen la capacidad suficiente para entrenar a la policía de Centroamérica en el combate al crimen organizado y al tráfico de drogas.

En entrevista, Kelly habló del “enorme” papel que México puede jugar en la “Conferencia para la prosperidad y la seguridad en Centroamérica”, que empezó ayer formalmente en Miami y que el gobierno mexicano preside junto al Ejecutivo estadounidense.

“Tienen una gran experiencia en la lucha contra la corrupción dentro de la policía y los gobiernos. Los mexicanos tienen una gran experiencia en eso, lo hacen todos los días. Tienen una gran experiencia en operaciones militares para llegar a las instalaciones donde se ubican las drogas”, dijo Kelly.

“Tienen una gran experiencia, una gran inteligencia, una gran Armada y un gran cuerpo de marines, todo eso es muy útil para asesorar a sus amigos en el sur”, añadió.

No obstante, Kelly, ex comandante del Comando Sur de EU, no concretó si ese es uno de los compromisos que el gobierno de Donald Trump espera obtener de México al final de la conferencia sobre los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).

Interrogado sobre si su Gobierno va a pedir a México que destine más recursos a este plan, Kelly respondió: “Ellos (los mexicanos) podrían (emplear más recursos), pero están haciendo mucho ahora”.

Además, Kelly equiparó a México con Colombia y dijo que los dos países son “muy respetados en América Latina”.

“¿Qué es lo que aportan? Primero unas grandes democracias, ellos tienen sus propias batallas con el tráfico y la producción de drogas, pero aportan su democracia, su fuerte cuerpo militar y su sentido del compromiso con la región”, argumentó.

Responsabilidad compartida

El canciller de México, Luis Videgaray, afirmó que el desarrollo de Centromérica es de “responsabilidad compartida” y un “esfuerzo de colaboración y de trabajo en equipo” con países “hermanos” de la región.

En la plenaria inaugural de la Conferencia el funcionario señaló que “los temas de migración, de seguridad, de desarrollo económico, estabilidad y de prosperidad, son retos compartidos”.

Ante los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, -cuyos países conforman el denominado Triángulo del Norte (TN)-, y el secretario de Estado estadunidense, Rex Tillerson, Videgaray se pronunció por trabajar “en equipo como naciones soberanas”.

“Involucrando a la sociedad civil, al sector privado, a las organizaciones no gubernamentales y trabajando juntos tenemos una mucho mejor oportunidad de atender el problema que nos convoca”, subrayó el funcionario.

Videgaray precisó que los retos en materia migratoria y de seguridad “son síntomas de una problemática estructural” y dijo que si se quiere avanzar hay que tener temas de fondo “como desarrollo, de generación de empleos y de prosperidad”.

Planteó que este desarrollo debe ser “sostenible y sustentable”, así como “incluyente”, que implique más infraestructura y más oportunidades de empleo, pero también oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, y para los pueblos indígenas y respeto a los derechos humanos.

De su lado, el secretario de Estado, Rex Tillerson, reconoció que fue en México en febrero pasado con la visita del secretario de Seguridad Interna Jonn Kelly cuando surgió la idea de la conferencia.

Antes, el vicepresidente estadunidense Mike Pence expresó a los líderes de esos países que comparten con ellos el objetivo de mejorar sus economías, y les dijo que eso coincidía con las prioridades del presidente Donald Trump de fortalecer la frontera y frenar la inmigración ilegal. (Agencias)