FADEMAC Verde campeón Nacional Under 15

La Selección FADEMAC Verde se convirtió en el primer Campeón Nacional Categoría Under 15 después de derrotar al combinado de Chihuahua al son de 16-0 en duelo celebrado en el Nido de las Águilas Blancas, que sirvió como escenario para la coronación a este equipo que lo hizo de forma invicta y con Carrera Tennesse, sin ningún punto en contra.

Aunque al principio los nervios y las altas dosís por sobresalir a la ofensiva hizo que se cometieran errores como dos balones sueltos pero no fueron aprovechados por los de Chihuahua que se fueron con las manos vacías a pesar de que dieron pelea en la primera mitad dejando en cero a la ofensiva fademaca que en todas sus primeras series anteriores conseguían puntos.

Fue un gol de campo de Fernando de la Fuente de 37 yds en el segundo cuarto lo único que pudo hacer Fademac para abrir el marcador en una primera mitad dura y complicada.

En la segunda mitad parecía que la mala suerte seguía al representativo Verde de FADEMAC ya que en una carrera Jacob Gómez (2) soltó el balón en su propio territorio lo que hizo que la defensia sacará el orgullo y pudo detener a Chihuahua. En la siguiente ofensiva una resbalada por el lado de recho por parte de Leonardo Delgado Rios (6) quien de forma espectacular se llevó algunos defensivos y a base de velocidad recorrió 75 yds para darle seis puntos a FADEMAC, lamentablemente De la Fuente erró el punto extra para poner el 9-0 que le daba tranquilidad a los Head Coach, Francisco Labastido y Arturo Ventre.

Antes de que entrará el último cuarto la polémica arbitral quedará ahí cuando en un regreso de patada un defensivo de Chihuahua arranca el balón al corredor que apenas enía cayendo pero para los oficiale fue que hizo down.

Y es que en la siguiente serie Fademac Verde cerró la llave del peligro cuando en un pase resbalada reversible Carlo Confalonieri (4) encontró en las diaganoles a Jacob Gómez para ponerle el “cascabel al gato” y con el extra de De la Fuente, cerró los cartones a 16-0 suficiente para alzarse con la victoria y poder terminar como los número uno en esta categoría.

Al final se entregaron los trofeos en el que Chihuahua se les reconoció el esfuerzo de hacer un viaje de más de 20 hrs y llegar a la final y en forma deportiva reconocieron el campeonato de sus rivales.

Así FADEMAC Verde termian como campeón invicto al ganar los seis duelos contemplados y además lograr la carrera Tennesse al no recibir puntos en contra, un logro que ya quedará marcado para la historia.

La selección del IPN se llevó la victoria en el juego por le tercer lugar al ganar 13-0 y así salvar el honor al tener un mal inicio.

Con ello la liga de Foorball Americano del Estado de México (FADEMAC) redondea el año en torneos nacionales ya que hace unos meses e agenció el Under 17 celebrado en Chiapas al derrotar a OFASE 7-6 y ahora con su representante Verde se lleva la Under 15 y ambos conjuntos tendrán la oportunidad de jugar el Global Junior Championship a celebrarse en San Diego California a inicias del año que viene y además estarán en un duelo de los Cargadores de San Diego.

Así el trabajo de la Mesa Directiva encabezada por Delio Álvarez como presidente; Anuar Rodríguez vicepresidente; Hector Aguirre Tesorero y Ramón Seth, Secretario dejan claro que “trabajando de la mano con las organizacines se logran los objetivos en donde el triunfo es de los jugadores y coaches que fueron los que trabajan y se traen estos resultados”.