Fallece guitarrista Bruce Hampton durante concierto en Atlanta

Los Ángeles,.- El guitarrista y compositor estadunidense Bruce Hampton, quien fuera considerado como “el abuelo de la escena jam rock”, falleció durante el concierto que ofrecía en Atlanta, como parte de las celebraciones por su cumpleaños 70.

El pasado 1 de mayo, el músico se desplomó en el escenario mientras la banda tocaba Turn on your lovelight. Sus compañeros creyeron se trataba de una de sus bromas y fue atendido y trasladado fuera del escenario hasta después de varios minutos.

Hampton 70: A Celebration of Col. Bruce Hampton era un concierto homenaje entre amigos. Se realizó en el Fox Theatre de la ciudad de Atlanta (Georgia), según medios locales.

Bruce Hampton nació el 30 de abril de 1947 en Knoxville, Tennesse; fue el fundador en los años 60 de la banda Hampton Grease Band.

También colaboró en las agrupaciones The Late Bronze Age, The Aquarium Rescue Unit, The Codetalkers, The Quark Alliance, Pharaoh Gummitt, Madrid Express y el dueto The Fiji Mariners, formado en 1994.

Otros trabajos publicados por Hampton son One Ruined Life of a Bronze Tourist (1978), bajo el nombre de Coronel Bruce Hampton; Bootleg Live! (2000), Now (2006) y, en el año 2014, Pharoah’s Kitchen.

En su discografía destacan Music to eat (1971), One Ruined Life of a Bronze Tourist (1978), Outside Looking Out (1980), Arkansas (1987), Mirrors of Embarrassment (1993), Fiji Mariners (1996), Bootleg Live! (2000), Now (2006), Give Thanks To Chank (2007) y más recientemente Pharoah’s Kitchen (2014). (NOTIMEX)