¡Fe en Jémez!

Cementeros defienden a su técnico

Adrián Aldrete pide calma y asegura que ya vendrán los triunfos

Tras los ceses de Ricardo Valiño y Víctor Manuel Vucetich en Puebla y Querétaro, respectivamente, y frente a las dudas que hay en torno a Paco Jémez por el mal inicio de torneo, los cementeros salen en defensa de su timonel y piden calma, seguros de que pronto llegarán los resultados positivos y el despegue del Cruz Azul.

El defensa Adrián Aldrete dijo al respecto que no obstante la falta de victorias, el trabajo del español ha sido bueno y le ha dado confianza y seguridad al grupo, por lo tanto no deben desmayar.

“En el futbol mexicano si hay dos o tres jornadas sin ganar, se quiere cambiar todo…pero no es lógico. El que hayas tardado en traer un técnico y un proyecto, los proyectos no son de un día para otro y el quererlo cambiar perjudicaría, no favorece en absoluto, por eso hoy más que nunca debemos creer.

RUTA CORRECTA

Y no tiene la menor duda que van en la ruta correcta, porque se siente una seguridad que antes no se tenía en el interior del vestidor, “todos mis compañeros saben que esta metodología nos la está contagiando, estamos teniendo mayor confianza en el futbol dentro y fuera de la cancha; estamos enojados por los resultados, pero también más cerca de esta forma y esperamos que en dos semanas, con una racha de triunfos, ese tema se olvide; así es el futbol, en dos semanas todo se puede olvidar”.

A GANAR

Y esperan comenzar a cosechar triunfos desde el sábado, cuando reciben a Gallos Blancos y acabar así con una racha de cinco juegos sin victoria, en Liga y Copa MX.

“Pensamos en el juego del sábado, obvio hubiéramos querido triunfos con el buen futbol que hemos hecho por lapsos y no ha sido así, pero no debemos quitar el dedo del renglón, porque por aquí es el camino, le hemos gustado más a la afición y vamos captando el futbol que quiere el técnico…de nada sirve volverse locos, mantener la calma es la clave”.