Festeja con el Canelo en las Vegas

Luis Miguel se sigue dejando ver y ahora sube a las redes una foto apostando con el boxeador después de que venció a Julio César Chávez; Andrés García se sube para poner su grano de arena para la serie

Una usuaria de Instagram compartió una fotografía que le dio la vuelta al mundo en las redes redes sociales ya que muestra a Luis Miguel sentado al lado de Saúl Canelo Álvarez sentados en una mesa en el casino de Las Vegas después de la pelea donde el primero salió avante al vencer por decisión unanime a Julio César Chávez Jr.

A Luismi se le ve muy relajado y sonriente disfrutando de los juegos de azar, mientras que al Canelo, se le ve muy concentrado en su juego y al Sol como que después de presentqarse ante las autoridades y estar libre bajo el compromiso de una fianza, sigue dando sus vueltas en sitios públicos.

Luis Miguel viene de presentarse hace unos días ante una juez en la corte de Los Àngeles debido a que no había acudido a varios citatorios que ese tribunal le hiciera debido a una demanda que le interpuso su ex manager William Brockhaus por más de un millón de dólares y que Luis Miguel perdió, motivo por el cual deberá pagar la correspondiente suma.

Luis Miguel tiene una audiencia programada para el 11 de mayo en una corte de Los Ángeles y en caso de no presentarse, además del millón que le debe a Brockhaus, deberá pagar otra suma igual por concepto de la fianza.

Por lo pronto, Rafael Heredia, abogado de Luis Miguel, ha dicho que esperan llegar a un acuerdo con los abogados demandantes antes del citatorio de este jueves. “Estamos tratando de llegar a un arreglo que es profesional, y privado, por razones obvias”, dijo Heredia a los medios.

En cuanto a la demanda que tiene con Alejandro Fernández dijo que también han comenzado el acercamiento y que hay disposición para arreglar las cosas, pero de la demanda con Warner Music, dijo no estar al tanto de todos los detalles.

ANDRÉS GARCIA VENTILARÁ SECRETOS DEL CANTANTE

El actor Andrés García dijo que revelará algunos secretos sobre la vida de Luis Miguel para la serie que la plataforma Netflix prepara sobre el cantante.

En entrevista, el actor, quien se encuentra de visita en la Ciudad de México, comentó que ahora que se está preparando la mencionada producción, se han acercado a él para saber más cosas del cantante.

“Tuvimos mucha relación cuando él era un niño y de todo eso platico en las entrevistas que he sostenido para este proyecto”, dijo el actor, quien actualmente no ha podido hablar con el intérprete.

El actor asegura conocer bien al famoso cantante, por lo que su nombre podría aparecer en esta bioserie, sólo espera llegar a un buen acuerdo económico una vez que haya dado su autorización.

Mientras tanto, Andrés García también espera que se realice una serie sobre su vida, basada en el libro El consentido de Dios, el cual escribió junto con Javier León Herrera.

“Creo que de este texto se puede sacar el argumento para hacer el guión, ahí reveló muchas cosas de mi vida y tengo momentos muy interesantes”, dijo el actor.

Explicó que Javier León Herrera actualmente se encuentra en pláticas para ver si alguna plataforma toma el proyecto para su realización. “A mí me han propuesto hacer varias veces película de mi vida pero no me atraía, ahora con este nuevo formato de series y las líneas argumentarles que se manejan me encantaría”, apuntó.

Referente a su salud, señaló que todo va bien , “pero tengo que ser cuidadoso porque ya me he caído en cuatro ocasiones, aunque mi columna no se ha lastimado”.

Explicó que el médico que lo atiende le pronosticó que en un año volvería a caminar, por lo que trabaja en su rehabilitación. “Me operaron en octubre del año pasado, así que ya tengo que empezar a dar pasos”, concluyó el icónico galán del cine nacional, quien inició su carrera en la actuación en 1967.

LA SERIE

Luis Miguel tendrá su bio-serie autorizada, aún sin título ni protagonista, basada en el relato del intérprete, producción que se emitirá en 2018 en América Latina y España a través de una plataforma de contenidos por Internet, informó hoy la oficina de prensa de esa empresa en Argentina.

“Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida, muchas más han creado sus propias versiones. Ahora he decidido contar la historia de mi vida”, dijo Luis Miguel en un escrito emitido por responsables de Netflix en Argentina.

Los demás son mitos, esta es la verdadera historia de #LuisMiguel y llegará a Netflix

El cantante añadió: “Estoy listo para visitar los aspectos de mi pasado que han generado tantas preguntas y especulaciones. Se van a sorprender y recorrerán conmigo este viaje emocional que formó a la persona y al artista que soy”.

Según los responsables de la producción, la serie presentará “una visión autorizada por el cantante sobre su vida, comenzando desde su niñez hasta la conquista de la fama”.

La serie será creada y producida por Gato Grande, una alianza entre MGM y los empresarios mexicanos Miguel Alemán Magnani, Antonio Cue Sánchez Navarro y José Luis Ramírez Magnani.