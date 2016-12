Festeja por primera vez

Jesús Ochoa es agasajado por la producción de El Bienamado y como su cumpleaños es el mero 24 de diciembre jamás habia tenido una celebración con pastel y globo; llora al hablar con su esposa e hija

El elenco y la producción de “El bienamado”, sorprendió a su protagonista Jesús Ochoa con un pastel y muchos globos para festejarle su cumpleaños número 57.

Ante tal sorpresa, el actor quien en esta novela interpreta a “Odorico Cienfuegos”, un presidente municipal corrupto, pero con mucho pegue con las mujeres, le confesó a sus compañeros que era la primera vez en su vida que le hacían un pastel de cumpleaños.

“Es muy bonito sentirse querido y ‘bienamado’, por este gran equipo que Nicandro ha juntado. De verdad me sorprendieron y pues estoy muy agradecido con este detallazo”.

En el emotivo momento, Jesús Ochoa estuvo acompañado por sus compañeros Chantal Andere, Andrés Palacios, Nora Salinas, César Bono, Diego de Erice y Raquel Pankowsky, así como el productor Nicandro Díaz.

Cabe mencionar que cuando Chantal Andere le pidió a Chucho Ochoa que partiera el pastel, el actor no pudo contener las lágrimas y tuvo que apartarse para que no lo vieran llorar.

En charla, Ochoa explicó el motivo de sus lágrimas.

“Me entró el sentimiento porque nunca me habían regalado un pastel de cumpleaños, porque mi cumple cae el mero 24 y pues así cómo. Pero sobre todo porque me entró la nostalgia de no poder compartir estos momentos con mi hija y mi mujer”.

Añadió, que por las vacaciones, su familia salió de viaje y él se quedará en la Ciudad de México trabajando.

“Así es esto, por eso digo que soy el más ‘Grinch’ del mundo. Nadie me festeja pues todo mundo esta celebrando la Navidad e incluso ni el Año Nuevo celebro”.

Al finalizar la charla y ya cuando el festejo en el Foro 8 había concluido, Andrés Palacios se acercó a Ochoa y con su teléfono le puso en videollamada con su hija y fue tal la emoción que nuevamente el actor derramó varias lágrimas. (NOTIMEX)