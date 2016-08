Festejará en EU

América enfrentará a Pumas

Fracasa la manifestación contra Ignacio Ambriz. No quieren boletos gratis, sino que el equipo gane

Como parte de los festejos por el Centenario del América, el equipo de Coapa anunció un partido amistoso contra Pumas en Los Ángeles, California.

El encuentro se jugará el 8 de octubre en el Estadio StubHub Center y representa el primer juego entre ambos equipos en dicha ciudad.

Las Águilas extendieron la invitación al club felino, equipo al que se han enfrentado en tres finales de Liga con saldo de dos títulos para los azulcrema y uno para los auriazules.

“Los Ángeles, ciudad con más mexicanos en Estados Unidos, será la sede para este acontecimiento y el partido tendrá lugar en el estadio StubHub Center el sábado 08 de octubre, formando parte de las numerosas celebraciones del Centenario del Club América”, dio a conocer el cuadro azulcrema a través de un comunicado de prensa.

El equipo entrenó de manera normal en sus instalaciones, preparando el juego contra Cruz Azul pasando la fecha FIFA, que se llevará a cabo en el estadio Azul.

FRACASA MANIFESTACIÓN

Lo que se había anunciado como manifestación afuera de Coapa para protestar por la continuidad de Ignacio Ambriz al frente del América y por la derrota ante Chivas, terminó siendo un fracaso.

Fueron apenas alrededor de 10 personas. Los aficionados dijeron que quieren resultados, no boletos gratis para el juego contra León “no necesitamos de un boleto quieren hacer como un acarreo de borregos, quieren recomponer de lo mal que están con un boleto y yo no tengo necesidad, ni me presto”.

En tanto, que uno de los presentes de nombre César comentó que en el plantel “se ve una falta de compromiso. Hacen falta ídolos y esos salen de la cantera. No hay jugadores, solo Ventura Alvarado y Erik Pimentel”.

En el mismo tenor hablo Hugo Bolaños, quien consideró las declaraciones de Ignacio Ambriz y el capitán Rubens Sambueza como una burla. “El señor se molesta porque le cuestionan y en tres temporadas deben entender lo que es el banquillo del América. Es un capitán que se la pasa expulsado cada 15 días y dice que se perdió un Clásico como cualquier otro. Parece que no es consciente que este es el clásico más importante en la historia, porque es el del centenario”.