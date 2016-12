Festejaran para los fans

Placebo anuncia gira para celebrar 20 años de la salida de su primer disco que los lanzó a la fama y lo celebrarán el 27 de marzo en el Pepsi Center

La banda británica Placebo celebra 20 años de su álbum debut homónimo con una gira mundial que contempla una parada en México, el 27 de marzo próximo, fecha en la que ofrecerá un concierto que incluirá sus primeros temas, para deleite de los fans.

En el marco de este festejo los rockeros han visitado Dinamarca, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido.

Brian Molko adelantó: “Digamos que habrá canciones en el ‘setlist’ que juré no volver a tocar de nuevo. Creo que es tiempo de reconocer que es lo que muchos de los fans de Placebo realmente quieren oír. Han sido muy pacientes con nosotros, ya que muy pocas veces tocamos nuestro material de mayor éxito comercial. Esa es nuestra intención. Este concierto es para los fans y una oportunidad para que volviéramos a tocar ese material de nuestros primeros años. Por lo tanto, si quieres vernos tocar canciones como ‘Pure morning’ y ‘Nancy boy’ que no hemos interpretado en casi 10 años, que tal vez no volvamos a tocar jamás, entonces debes venir a este concierto”, comentó.

HISTORIA

Placebo fue creado por Brian Molko, quien después de intentar entrar en la carrera de teatro se encontró casualmente con Stefan Olsdal en la estación South Kensington del tren subterráneo de Londres en 1994. Molko y Olsdal habían ido a la misma escuela, pero curiosamente nunca se cruzaron una palabra hasta ese encuentro en el que se dieron cuenta de que compartían gustos musicales, fue entonces cuando decidieron formar una banda.

El primer nombre de la banda fue Ashtray Heart pero al poco tiempo optaron por el nombre de Placebo. La primera opción de Molko para completar el grupo fue el baterista Steve Hewitt, otro conocido suyo quien de inmediato se interesó en el proyecto, pero en ese momento Hewitt ya se encontraba con el grupo londinense Breed por lo cual Robert Schultzberg en un principio alternó con Hewitt el lugar de batería en el grupo, sin embargo Hewitt ya participaba activamente con Placebo. Cuando consiguieron su primer contrato en 1996 Hewitt no aparecía como miembro. En su lugar Schultzberg grabó junto con Molko y Olsdal el primer disco del grupo, el homónimo Placebo de ese mismo año. Poco después Molko y Olsdal comenzaron a tener diferencias con Schultzberg quien salió de la banda. Fue así como Hewitt se convirtió en el tercer componente de Placebo antes de concluir 1996.

Un año después de sacar su primer álbum, Placebo— fue una temporada de mucha actividad para la banda, que reafirmaba su buen comienzo con detalles como la participación en el concierto homenaje del 50 cumpleaños de Bowie en el Madison Square Garden; la inclusión del single Nancy Boy en la película Airbag, de Juanma Bajo Ulloa; single que más tarde se situaría en la cuarta posición de las listas de UK, donde, seguidamente, también realizarían su propia gira para acabar como teloneros de U2 en algunos de los conciertos del «PopMart» por el viejo continente, como por ejemplo en el de Madrid.

En 1998 grabaron su segundo álbum, Without You I’m Nothing, que los proyectó fuera de Inglaterra gracias al tema “Every Me Every You” —parte de la banda sonora de la película Crueles intenciones— y a la participación de David Bowie cantando junto a Molko el tema que da nombre al disco. También en ese año grabaron una versión de “20th Century Boy”, canción original del grupo T. Rex, para la banda sonora de la película Velvet Goldmine en la cual, además, aparecen. Al año siguiente aparecieron en la entrega de los Brit Awards tocando “20th Century Boy” junto con David Bowie. Actualmente se considera a David Bowie como el padrino de Placebo, debido al apoyo que les ha brindado desde que comenzaron su carrera.

Por otro lado sus merecimientos musicales lo han colocado como un grupo ecléctico, incorporando desde un fuerte sonido de guitarra único influenciado por Sonic Youth hasta piano e incluso elementos electrónicos. Sin embargo, la crítica inglesa no siempre ha tenido opiniones favorables del grupo, principalmente por la excéntrica personalidad de Brian Molko.