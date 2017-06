¡FIFA tras el Tri!

Vuelven a advertir sobre gritos homofóbicos de mexicanos en Rusia

La FMF prácticamente resignada a pagar y ser castigada.- apelarán al uso de la tecnología

La federación mexicana de fútbol recibió de nueva cuenta una advertencia por parte de fifa para cuidar el comportamiento de sus aficionados en las tribunas de los distintos estadios de rusia y por lo pronto han focalizado a un grupo de mexicanos que han estado con los gritos homofóbicos, por lo que la fmf está tratando de evitar el castigo.

“esta advertencia se da en parte porque un grupo de aficionados mexicanos han hecho conciencia y han parado a los que han gritado. Queremos alentar a todos los mexicanos que han viajado y han comenzado a callar a los otros que lo hagan, eso es bueno, podemos decir que se dio un pasito más para comenzar a erradicarlo. Esto es muy bueno, no quisiéramos llegar al punto en que fifa considera a retirar a aficionados con boleto pagado y los saquen del estadio”, expresó guillermo cantú, secretario general de la femexfut.

Consecuencias

Aseguró que el grito afecta a todos y que seguramente traerá consecuencias importantes y como federación están preparados para solventarlas.

“se oyó una vez y los aficionados pudieron suprimir el grito a través de invitar a no hacerlo y una segunda vez se oyó tenue y no se volvió a escuchar. Nos afecta a nosotros, a la fmf y no queremos que suceda eso, queremos que se apoye en los 90 minutos”.

Tecnología

Agregó que la tecnología será un instrumento que ayude al control del tema pero por lo pronto tienen que apelar a la comprensión y orden.

“no adelantaría a ver qué puede pasar en méxico. La tecnología va a permitir identificar a los que lo hagan, y habrá consecuencias. Si no se hace por las buenas, alguien va a tener que pagar.

Hemos intercambiado cartas con fifa y es un tema que debemos de entenderlo tarde o temprano”, señaló el directivo.