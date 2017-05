Firman convenio Consejo Ciudadano y la UNAM tras muerte de joven en CU

Luego del asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue hallado en las instalaciones de Ciudad Universitaria, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y la UNAM firmaron un convenio de colaboración para trabajar de manera conjunta en acciones preventivas del delito, la cultura de la denuncia y la corresponsabilidad y establecer como número de denuncia para la comunidad universitaria el 5533 55533.

El titular del Consejo, Luis Wertman Zaslav, explicó que se trata de un enfoque que el organismo denomina de corresponsabilidad, “que se traduce en algo tan sencillo como si algo me sucedió a mí no quiero que te sucede a ti, si algo te sucedió a ti no quieres que me suceda a mí y tú y yo no queremos que suceda lo que no deseamos, y así mostrar que somos una sociedad unida”.

Reconoció que se viven tiempos difíciles a nivel internacional y nacional, donde la situación no mejora, por lo que “hacer lo que nos corresponda será la mejor manera de avanzar positivamente, y en el caso de la Universidad, agregó, es un privilegio trabajar en conjunto para sacar mensajes positivos para el bien de todos”.

En su oportunidad, el secretario de Atención a la Comunidad Universitaria, César Astudillo Reyes, expresó que la UNAM trabaja en los lineamientos establecidos por el rector, Enrique Graue, que tienen que ver con la autoprevención comunitaria y solidaria, la cultura de la no violencia y la prevención y el fomento de la denuncia de la violencia en todas sus manifestaciones.

De esta manera, agregó, los objetivos del Consejo y de la Secretaría de Atención a la Comunidad se acompañan y fortalecen capacidades, sobre todo los mecanismos que ya tiene la Universidad principalmente en el enfoque de la prevención, con una mejor capacidad para que las cosas no sucedan.

Por ello, como parte del acuerdo, el Consejo Ciudadano pone a disposición de la comunidad de la UNAM su línea ciudadana, el 5533 553, para proporcionar asesoría jurídica, apoyo psicológico y canalización de denuncias sobre incidencias en los alrededores de las instalaciones universitarias.

Además, el Consejo coadyuvará con la Universidad en conferencias, pláticas, talleres, para hacer llegar a la comunidad información de prevención del delito y prevención de riesgos, así se garantiza la seguridad de todos y si participa la comunidad, se podrá tener resultados más rápido.