Frena Conadic incidencia en el consumo de tabaco

Hay atención especial en niños y jóvenes, destaca Manuel Mondragón y Kalb

Dr. Manuel Mondragón y Kalb, ejemplo como mexicano, no sólo por su historial académico y su experiencia profesional en diferentes cargos de gobierno, sino sobre todo por su vitalidad y ejemplo de vida para muchos.

De profesión médico cirujano por la UNAM y contralmirante medico-naval de la Armada de México, así como otras especialidades en medicina y políticas públicas, hoy responsable en la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), donde desarrolla y pone en práctica las acciones necesarias para enseñar a niños, jóvenes y adultos a no caer en alguna adicción.

En un panorama general, cómo ve la problemática de las adicciones.

“Tomando el tema de tabaquismo a nivel y a la extensión que quieras y, el problema del alcohol se refieren a sustancias de uso legal que producen adicción; pero también es mariguana, también serio son anfetaminas y el problema que nos puede crecer es cocaína y crack, como una variante que no se ha instalado pero pudiera impactar el día de mañana”.

Hablando del tabaco y el alcohol que es lo más accesible, cuál es su opinión.

“El tabaquismo es la única enfermedad 100% prevenible. Tú no puedes prevenir el alcohol porque es un producto de tipo cultural y abierto para todos, ahí lo único que tratamos es que no lo consuman los menores de edad, pero no podemos decir que nadie tome alcohol, lo que hacemos es recordar que el 20 por ciento de las personas tienen propensión al alcohol y no sabemos quién trae esos genes.

“Si no estás prevenido e informado puedes caer en ese 20 ciento, ya que dos de cada diez empiezan a tomar primero como un tomador social experimental y al ratito caes en el abuso y en el alcoholismo total.

“En el caso del cigarro, mi dicho, y te ruego que me apoyes en el artículo, es “para que experimentar, (el tabaco) es innecesario”. Ni nos va a producir placer, y si podemos en un momento caer de la experimentación al uso, al abuso y a la adicción, y vamos a caer obligadamente en el 90 por cirento de los que caen en la adicción al tabaco y la muerte más espantosa del mundo que es el EPOC(enfermedad pulmonar obstruída crónica). La insuficiencia respiratoria es gravísima, además del cáncer. Por eso no te lleves nunca un cigarro a la boca”.

Las adicciones empiezan a edades muy tempranas con niños y jóvenes que buscan estas experiencias.

“Bueno obviamente el primer sector que hay que cuidar es a los niños y jóvenes.

“A los niños porque desde la niñez está la observación, después llegan los adolescentes y los chavos de doce o trece años y ellas, digo ellas porque el género ha empatado, antes eran seis hombres por una mujer y ahora están fumando igual hombres y mujeres.

¿A qué se debe esto?

“La información en los medios y la equidad de género, las escuelas son mixtas, entonces ya hay un área de similitud a las libertades y a los derechos. Entonces, mujeres y hombres mal informados creen que a los 11 y 12 años se van a ver muy bien y muy interesantes con el cigarro en la boca, lo único que están haciendo es ser propensos a una adicción que les va a dar en la torre y que hay que erradicar”.

¿Cómo se avanza en el tema del tabaquísmo?

“Afortunadamente en la última encuesta de adicciones en la información que dimos estamos ciertos de que en el caso del tabaco no ha crecido mucho la incidencia, si hemos logrado en el tabaquismo detener el incremento, pero no podemos cantar victoria.

“Las ganancias de las tabacaleras son multimillonarias en dólares, entonces hacen todo para que el ánimo del consumo se dé; le dan a las cajetillas el espíritu y colorido, hacen y proyectan en todos lados y luchamos contra todo ello, pero a veces no tenemos los resultados que quisiéramos, ¿qué hacemos? poner a las cajetillas aspectos negativos, estamos en el 30 por ciento de una de las caras, queremos que sean el 50 o 70 por ciento donde diga este producto es nocivo para tu salud y pongamos fotografías de las lesiones que provoca el cáncer en la boca, el cáncer en la garganta, pulmones”.

En el rango mundial, cuál es nuestra circunstancia en el tema del tabaquismo.

“Tenemos un consumo semejante proporcionalmente, no tan serio como quizá algunos países europeos y asiáticos, no ha aumentado pero necesitamos cuidarlo, te puedo dar aquí datos muy concretos, hay 14.9 millones de fumadores no adictos. En 2011 había 13.5, lo cual no es significativo estadísticamente porque tiene que ver con el cambio demográfico o sea que estamos parejos; en hombres adolescentes fumadores disminuyó del 10 por ciento al 6.7 por ciento, esto quiere decir que si hemos llegado en los últimos tres años que tenemos trabajando aquí a impactar a los jóvenes; hemos aumentado la abstinencia entre 21 a 25.6 millones, es decir, ya hay más ex fumadores abstinentes ahora que hace 5 años. Del 26 por ciento subimos al 30 por ciento, entonces estoy contento pero esta lucha sigue mientras haya miles de personas todavía en el problema”.

En la forma práctica qué acciones realiza la CONADIC para informar a la gente.

“Mira hicimos unas guías, y desafortunadamente no tenemos tantos números como quisiéramos porque cuestan mucho, pero estoy trabajando para ver si con fundaciones logramos tener centenas de miles de guías porque están muy bien hechas; tenemos Guía General de Protección para chavos entre 6 y 9 años hablando de lo que son el cigarro, alcohol etc. y claro a su nivel muy bien explicado y con elementos muy claros.

“Después entre diez y doce años que trae un idiomas diferente y conceptos más serios porque ya estamos viendo en el ENCODE, que es la encuesta que hizo María Elena del Instituto Nacional de Psiquiatría que hay muchos miles de chavitos de esta edad que usan alcohol, tabaco y marihuana, entonces, ahí se trata con otro idioma y profundidad bastante completa, después de trece a diecisiete años y ahí hicimos tres números, uno que tiene que ver con tabaco, alcohol y las drogas para ellos y esto se habla con apertura.

“Después esta para padres y maestros y te va a sorprender y podrás sacarle mucha información, yo te quiero decir que soy muy estricto en lo que publico, estos documentos para los maestros y padres de familia es extraordinario, te vuelves casi un experto leyéndolo, te toca casi todos los puntos, no profundiza porque no es necesario, no se trata de ser científicos”.

En el tema de las nuevas tecnologías y los hábitos que se convierten en nuevas adicciones en los jóvenes al estar tanto tiempo conectados a un teléfono ¿cómo lo ve a futuro en la vida de las personas?

“Esto no nos toca a nosotros, esto está en una esfera que tiene que ver con la salud, tendría que ver con la salud mental, que tiene que ver con toda la electrónica que está en manos de niños, adolescentes, jóvenes y adultos y que es gravísima, en eso yo no soy experto pero te puedo decir que es algo que ha de retomarse y manejarse con mucho cuidado, pero mucha obligación porque sí depara problemas de tipo orgánico, psicológico y social y cuando digo social, es familiar, en la escuela, seguridad, productividad laboral, en todos lados, la parte de la seguridad, has visto las graves situaciones que tienen que ver con el uso del celular en la calle y en el auto se ha convertido en el más grave”, finaliza Mondragón y Kalb.