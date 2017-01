“Fue un robo”

LA VOLPE Y EL ARBITRAJE DE ROJAS

El argentino deja ver su salida del América

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- Ricardo La Volpe pone en duda su continuidad como técnico del América, luego de perder la final de Apertura 2016 frente a Tigres 5-3 en penales.

“Tengo seis meses más, pero hay cosas que ya cansan. Estoy pensando si sigo en América”, deslizo el argentino a su paso por el túnel de los vestidores hacia la salida del estadio Universitario.

El estratega apuntó que aún cuando apenas había acordado su permanencia con Ricardo Peláez allá en el Mundialito de Japón, aunque entre el revés y que le echa la culpa al arbitraje de Jorge Isaac Rojas está harto de muchas cosas que no dependen de él para lograr los resultados deseados.

“Ya me fastidian muchas cosas; A los jugadores les dicen de todo y dicen que no vio nada y vio que la balanza estaba un poco dispareja. Uno aguanta y saca de quicio las situaciones que verdaderamente no son. Se define el juego y con compensación se empareja”.

Ricardo denunció que sus Águilas fueron perjudicadas por el arbitraje y por ello se tuvo que definir el título en tanda de penales.

“Cuando ayudan a otros no dicen nada y deben de poner que compensación ayuda a Tigres y no le van a poner y es una cuestión sobre Televisa y no van a decir la verdad y dejen de lado esas historias de ayuda al América, porque esto es un robo.

“El arquero y Gignac fueron sobre el línea y no les amonestó. Comenta una expulsión y echa dos a nosotros y uno de ellos. No hay que decir más. Teníamos en ese momento controlado y deja de igual a igual. Molesta porque hay que reconocer que Tigres es un buen equipo, pero no necesitaba ayuda y nunca vi a dos expulsados por uno de ellos”.