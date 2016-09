Fueron a decirle ‘adios, mi amor’

En el segundo día de homenajes a Juan Gabriel se vuelve a desbordar el cariño y el amor hacía el ídolo y lo despiden entre cantos, porras y muchas rosas; regresa a Ciudad Juárez para descansar en la chimenea de su casa; la familia agradece

Entre fotografías, aplausos, lágrimas, risas y mucho baile más de 700 mil capitalinos dieron el último adiós a Juan Gabriel, el que a decir de muchos asistentes es el último divo de la canción mexicana.

Las puertas de Bellas Artes permanecieron abiertas toda la noche para que ninguno de sus seguidores se quedara sin la oportunidad de despedir al cantautor.

Por la mañana, la emoción se desbordó en una de las asistentes que logró romper el cerco de seguridad, llegar hasta la urna y darle un beso de forma intempestiva, el flujo de gente continuaba, mientras entre improvisados coros de niños, jóvenes y adultos entonaban Amor Eterno, Te Sigo Amando, La Diferencia, El Noa Noa, entre otras.

Por la tarde, Rafael Tovar y de Teresa, secretario de Cultura, enfatizó respecto a la importancia de Bellas Artes en la carrera artística de Juan Gabriel, pues fue este recinto, quien lo cobijó en tres ocasiones, siendo uno de los primeros intérpretes de música popular que logró que las puertas del recinto se abrieran para escuchar su voz.

“Aquí, en el Palacio de Bellas Artes, Juan Gabriel vivió uno de los capítulos más importantes de su vida artística. Aquí, en este recinto, casa de la cultura de México, le decimos adiós, le decimos gracias”, señaló.

La fila no disminuyó hasta llegadas las 20:00 horas, momento en que la policía capitalina determinó ya no permitir que más personas se sumaran a la fila, pues estaba cerca el momento de decir adiós.

A las 21:35, su hijo Iván Aguilera, retiró las cenizas del nicho que por más de 30 horas fue la ilusión y el consuelo de miles de mexicanos.

Entre las notas de Amor Eterno, a las 21:40, la carroza abandonaba el recinto cultural. ¡Hasta siempre Juan Gabriel!, ¡Nuca te olvidaremos!, gritaban algunas mujeres entre lágrimas.

Los asistentes, a pesar de que la urna ya no se encontraba en Bellas Artes, continuaron entrando, emocionados por compartir la experiencia de ser parte del homenaje.

Con este adiós se cerraba uno de los capítulos más importantes en la historia musical en México, pero sólo por instantes, ya que ahora forma parte de una leyenda que quedará impresa para toda la eternidad.

LA FAMILIA AGRADECE

La familia del cantautor Juan Gabriel, a quien se le rindió un homenaje póstumo durante dos días en el Palacio de Bellas Artes, expresó su agradecimiento a todos los que hicieron posible este tributo.

“Al señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al Secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, a la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García Cepeda, y muy especialmente a las miles y miles de personas de todos los estados y de diferentes países que se dieron tiempo para mostrar su afecto, apoyo y cariño, tanto a nuestro padre como a nosotros durante estos dos días tan emotivos, queremos agradecerles de todo corazón por hacernos sentir más fuertes”, expresaron a través de un comunicado.

“Muchas gracias Bellas Artes, muchas gracias México! ¡Que viva nuestro padre y que viva por siempre Juan Gabriel en nuestros corazones!”, agregaron.

Alberto Aguilera Valadez, conocido artísticamente como Juan Gabriel, falleció a los 66 años a causa de un infarto el pasado 28 de agosto. Destacado por ser el compositor iberoamericano más cantado y uno de los artistas más queridos.