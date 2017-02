Funcionarios y diputados hacen coperacha para tamaliza gratuita en Zócalo

“Fue el Jefe de Gobierno quien estuvo luchando, conjuntando, impulsando, a veces cerraba la puerta, no crean que fue tan sencillo, a veces decían que no, hubo muchas presiones, pero se contó con un documento creado por gente notable, por gente conocedora, por gente sensible que se entregó a una Asamblea Constituyente y un grupo de diputadas y diputados constituyentes que finalmente son los que dieron vida a la Constitución”, dijo.