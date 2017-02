Gana Pachuca 1-0 a Tigres, que suma su cuarta derrota

PACHUCA HGO. 11 de febrero.- Con solitaria anotación de Franco Jara apenas a los 6 minutos de partido los Tuzos del Pachuca regresaron a la senda del triunfo a costa de los Tigres de la U de Nuevo León que simplemente no caminan y se hunden en un mar de mediocridad con una corona más que abollada.

Se nota que la “campeonitis” sigue reinando en el plantel de los Tigres quienes a pesar del tener el plantel más caro de la primera división, simplemente no se encuentran en el terreno de juego porque se nota un “divorcio futbolístico” entre Gignac, Damm y Aquino, con su medio campo quienes simplemente no carburan, a diferencia de los Tuzos quienes adelante con Urretavizcaya, Gutiérrez, Chucky y Jara hicieron pedazos a la defensiva felina que si no se llevaron tres goles más en la primera mitad fue por la buena actuación de su arquero y por las fallas del ataque hidalguense.

GOL TEMPRANERO

Apenas a los 6 minutos Pachuca tomó la ventaja con gran jugada colectiva; el Chucky recibió por la izquierda bordó el área hacia el centro donde esperó la llegada a segundo palo de Urretavizcaya quien controló y centró al área donde Franco Jara llegó puntual a la cita para convertir de cabeza y adelantar a los Tuzos.

Tigres estuvo cerca de empatar a los 25 minutos cuando el francés adelante de medio campo intentó sorprender al “Conejo” con un gran disparo que ara fortuna del arquero tuzo pegó en el larguero regresando al terreno de juego donde la defensiva resolvió, siendo esta apenas la segunda llegada de los felinos.

El dominio de Pachuca fue intenso durante la primera media hora pero desperdiciaron la oportunidad de aumentar el marcador solo que Jara falló dos mano a mano con el arquero felino y a otra cosa.

Tigres intentó reaccionar pero en vano porque sus hombres no se encontraban y la velocidad en los contragolpes de los Tuzos los tenían muy ocupados porque Pachuca les “paseó” la pelota hasta el final de la primera parte.

PACHUCA PERDONÓ

Para la segunda parte los Tigres intentaron reaccionar ingresando al chileno Eduardo Vargas en busca de una opción más al frente pero la muralla central de Omar González y Murillo se impusieron claramente ante los centros de Aquino y Damm que no fructificaban.

Para colmo de males de los Tigres a los 64 se quedó con un hombre menos por la expulsión de Javier Aquino quien le atizó muy duro al “Dedos” López, Aquino abandonó la cancha en el “carrito de las desgracias” porque en la jugada también quedó lesionado.

El “Tuca” viendo que el resultado se le escapaba ingresó a Quiñones en lugar de Jurguen Damm pero la situación no cambió, Pachuca dominaba a placer pero con la mínima ventaja porque volvieron a fallar ante el arco felino al conducir de más.

Al final el Chucky ya en tiempo de compensación falló otro mano a mano con el arquero Arón Fernández quien salvó a su equipo de cuando menos dos goles más.

Con este resultado los Tuzos llegaron a 11 puntos y alargaron a 25 partidos sin perder como locales, mientras que los Tigres que siguen en crisis quedándose con 4 unidades.

GOL

Minuto 6. 1-0.- El Chuky recibió por la izquierda fue hacia el centro bordando el área cambió al otro lado a Urretavizcaya quien controló y centró a la llegada de Franco Jara quien a un metro de la portería solo la empujó de cabeza

APUNTE

La enorme bandera de México que se extendió por toda la cabecera norte con la leyenda “Apuesta por México”. La presencia de Juan Carlos Osorio técnico de la selección mexicana para observar jugadores.

ESTADISTICAS

ALINEACIÓN

PACHUCA

21 Óscar Pérez

4 Omar González

6 Raúl López

12 Emmanuel García

23 Óscar Murillo

5 Víctor Guzmán

8 Hirving Lozano

10 Jonathan Urretaviscaya

15 Erick Gabriel Gutiérrez

16 Jorge Daniel Hernández

29 Franco Jara

( 87′)

DT: Diego Alonso

TIGRES

30 Aarón Fernández

3 Juninho

4 Hugo Ayala

6 Jorge Torres Nilo

29 Jesús Alberto Dueñas

8 Lucas Zelarayán

19 Guido Hernán Pizarro

20 Javier Aquino

25 Jürgen Damm

(23 Luis Quiñones 77′)

10 André-Pierre Gignac

18 Víctor Ismael Sosa

(26 Eduardo Vargas 45′)

DT: Ricardo Ferretti

AMONESTADOS

PACHUCA

6 Raúl López 23

8 Hirving Lozano 31′

15 Erick Gabriel Gutiérrez 38′

10 Jonathan Urretaviscaya 38′

TIGRES

3 Juninho 25

20 Javier Aquino 52´y 64′

29 Jesús Alberto Dueñas 64′

EXPULSADOS

TIGRES

Javier Aquino 64

ARBITRO: Erick Yair Miranda Galindo

ASISTENTES: Marcos Quintero y Javier Santacruz

