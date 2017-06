Gana Riquelme en Coahuila; descarta IEC anulación

Reconoce la existencia de paquetes abiertos y sin firma

SALTILLO, Coah.- Con 482 mil 534 votos del cómputo total de las actas, el triunfador de la elección para gobernador de Coahuila fue el priista Miguel Angel Riquelme.

Su más cercano contendiente, el panista Guillermo Anaya, obtuvo 451 mil 541 sufragios.

La consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), María Gabriela de León, afirmó que tras el conteo de votos, no hay motivo alguno para anular esa jornada electoral para renovar la gubernatura estatal.

En conferencia de prensa, reconoció la existencia de paquetes que no contaban con las firmas y cinta que pudieran garantizar que no fueron violados, pero no consideró esas anomalías como una justificación para anular los comicios.

Al terminar con el recuento de 90 por ciento de los paquetes electorales, los consejeros electorales aseguraron que participaron un millón 264 mil coahuilenses, quienes emitieron su voto para elegir gobernador.

El candidato priista aventaja por 2.5 puntos a su opositor del PAN, a pesar de que en la madrugada del 5 de junio, De León informó que Guillermo Anaya iba a la cabeza en las votaciones, según el conteo rápido.

En conferencia, María Gabriela de León recordó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) solo pudo registrar 71 por ciento de los paquetes electorales, por anomalías, que equivalieron a 494 actas.

Además, agregó, otras 571 no fueron colocadas afuera de los paquetes, para que las registraran.

Aclaró que se puede detectar que en algunos conteos desde las casillas, se omitió encintar los paquetes, pero no presentaron signos de violación ni alteraciones de boletas.

Mencionó que la normatividad establece que los paquetes procedan al recuento, por lo que se abrieron, se extrajeron las actas del interior, se recontaron y se pudo verificar que correspondían al número de votos que tenía cada paquete.

En la suma de los votos para la Coalición Por un Coahuila Segura, conformada por PRI, el Partido Verde, Panal, Partido Joven, y De La Revolución Coahuilense, Socialdemócrata Independiente y Campesino Popular, que representa Miguel Riquelme, obtuvo 482 mil 534 votos.

La Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, conformada por los partidos PAN, UDC, Encuentro Social y Primero Coahuila, que encabeza Guillermo Anaya, logró 451 mil 541 votos, la ventaja para Riquelme es de 30 mil 993 votos sobre Anaya.