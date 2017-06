Goza con sus maldades

Arap Bethke, quien es el antagonista de la serie La Piloto, celebra su regreso a Televisa con este villano que está dando de qué hablar porque muchos lo odian pero otras lo adoran

El actor Arap Bethke confesó estar emocionado con su retorno a una producción de la empresa Televisa, luego de 10 años ausente y sobre todo, volver con una serie como La piloto.

Hace casi una década Bethke participó en RBD la familia, después de eso, se fue a probar suerte a otras cadenas televisivas en el extranjero, principalmente con Telemundo.

“Me siento muy emocionado de volver a México y qué mejor que con una serie donde vamos a marcar cómo se hace la nueva televisión en cuanto a series y novelas”, declaró.

Añadió que su regreso a la empresa de San Ángel, aunque por sea por este proyecto, llegó en un momento de cambios muy interesantes en la televisión.

“La televisión está evolucionando y teniendo cambios muy importantes tanto para los actores como para el televidente. Las televisoras se están abriendo a contar nuevas historias con calidad y por lo tanto buscan actores también con calidad, sin importar dónde estuvieron antes o si son actores de teatro o cine”.

Sobre su personaje en La piloto, teleserie que recién inició transmisiones por Las Estrellas, comentó que: “Mi personaje es John Lucio, un piloto muy experimentado que no le teme a nada y conoce a Yolanda (Livia Brito) y pues ella se da cuenta que detrás de la línea aérea donde ambos trabajan se manejan negocios ilícitos y pues ahí surge una historia de amor, pasión, romance y mucha acción. Me agrada como la ha recibido el público porque si bien es el villano de la historia a muchas personas les está agradando lo que hago, estoy siendo querido y amado, eso me parece fascinante lo gozo”, declaró.

Bethke, quien durante las grabaciones de “La piloto” conoció a la actriz Ivana de María, actualmente su pareja sentimental, dijo que por ese lado todo marcha muy bien.

“Estoy muy feliz en ese sentido, la relación con Ivana va muy bien, ella además de guapa es muy talentosa y pues también tenemos algunos proyectos laborales que queremos hacer en juntos en cine, con el apoyo de Lemon films”.

La Piloto es una serie que forma parte del ciclo de este tipo de producciones que “están de moda” en la televisión hispana, sin embargo, tiene un sello muy particular que captará rápidamente la atención del televidente, ya que es una historia muy bien escrita por Jorg Hiller, bajo la dirección de Fernando Rovzar y Rolando Ocampo y la producción ejecutiva de Patricio Wills y Carlos Bardasano, con la realización y factura de Lemon Films México. Además de contar con un elenco espectacular como: Livia Brito, María Fernanda Yepes, Juan Colucho, Mauricio Aspe, Tommy Vásquez, María Fernanda García, Alejandro García, Marcelo Buquet, entre otros actores que cuentan con un gran prestigio en el mundo de la televisión internacional, lo cual significa una garantía para este proyecto.

Para el colombiano, y alemán de nacimiento, pero identificado más que nada como mexicano”, este proyecto ha sido muy importante en su carrera artística, ya que muestra la madurez y las tablas que lo han venido conformando desde sus inicios, pero siempre está presente, realizando producciones en diversos países, recordando que mucho de su trayectoria se ha desarrollado en Colombia, en producciones como: Madre Luna, Doña Bárbara, Los Victorinos y La Gran Diosa Coronada, además de que estuvo muy ligado a Tv Azteca, en donde protagonizó y antagonizó proyectos como: Amor Cautivo, Corazón en Condominio, y Tanto Amor.

AL TEATRO

Bethke, quien además de la emoción de estar en la pantalla chica, en un horario estelar y en una serie que afirmó será todo un éxito, confesó estar feliz de que este año volverá a los escenarios teatrales.

“Luego de un buen tiempo queriendo volver al teatro, finalmente lo haré y este año volvemos con la obra Closer, de Patrick Marber y la estaremos presentando en el Teatro Royal Pedregal este mismo verano”.

Compartió que el elenco lo conforman, él, Fernanda Borches, Esmeralda Pimentel y Pablo Cruz, dirigidos por Francisco Franco.