¡Gris presentación!

De Chivas y Pulido…

Empatan sin goles frente al Houston Dynamo, en un duelo infumable

Houston Texas.- Quedaron a deber…Las Chivas Rayadas del Guadalajara empataron sin goles con el Houston Dynamo, en un partido de bostezo, en donde se dio el debut de Alan Pulido como jugador del cuadro tapatío, pero estuvo acorde a las acciones y tuvo una presentación gris.

Un juego que no aportó nada a ninguno de los equipos, que lo tomaron como lo que era, una cascarita, y a pesar de las exigencias de los aficionados, ninguno de tiró a fondo y sobre llevaron las acciones, simplemente salieron a cumplir.

Así, a pesar de los esfuerzos de ambos, las ocasiones claras de gol quedaron para mejor ocasión, si acaso algún chispazo, pero nada que compensará la fidelidad de los aficionados, sobre todo de Chivas, que hicieron una buena entrada en el Estadio BBVA Compass de Houston.

CON CUADRO ALTERNO

Matías Almeyda decidió encarar este compromiso con un equipo de inicio y mandó a la cancha a Toño Rodríguez, Villanueva, Basulto, Ponce, Aris Hernández, Lázaro, Calderón, Contreras, Torres, Zendejas y Bueno; la falta de coordinación fue evidente y el rendimiento no resultó el óptimo.

Mientras el Houston Dynamo tampoco pareció importarle mucho el juego y todo ello se tradujo en un choque insípido, con pocas ocasiones en los marcos.

Fue poco lo que ambos hicieron en las porterías: Chivas tuvo sus acercamientos con un tiro de Torres que el portero Willis capturó, un cabezazo de Bueno que sujetó el arquero y un tiro del Aris Hernández arriba del travesaño.

Mientras por los locales, Mauro Manotas envió un cañonazo que pegó en la red por fuera, Clark tiro desde la media luna, pero lo echó a las nubes y en otra, Benítez despejó de la línea de gol la pelota tras un remate de Manotas.

Y DEBUTÓ PULIDO

Para el complemento se vinieron los ajustes en cascada por parte del Guadalajara, Matías Almeyda hizo nueve cambios con los ingresos de Cota, Marín, Chapo Sánchez, Pereira, Gallito Vázquez, Chofis López, Pérez, Brizuela y Pulido. Cambió casi todo el equipo; mientras que Houston hizo dos ajustes solamente.

Con los cambios Chivas tuvo mayor posesión del balón y presencia en el área rival, pero le faltó claridad y profundidad.

Hubo algunos avisos como un tiro de Brizuela que Brown controló. Manotas tuvo una segunda opción con tiro desde los linderos del área, pero a la gradas.

Guadalajara insistió, pero le faltó estar más fino en el último toque, Jair Pereira tuvo una clara en un tiro de esquina, pero su remate aunque franco fue desviado.

Posteriormente hubo un tiro del Gallito Vázquez que el arquero desvió cuando se cantaba gol y en un tiro centro de la Chofis, el portero desvió y Pulido llegó al contrarremate, pero no pudo darle dirección y lo mechó fuera.

El tiempo se agotó ante la inoperancia ofensiva de ambos y así vino el silbatazo final que decretó la igualada.

Había muchas expectación por ver el debut de Alan Pulido y saber cómo está físicamente y cómo se adapta al equipo, pero los aficionados de Chivas tendrán que esperar, porque si bien no lució lo que se deseaba, también hay que entender que apenas tuvo un entrenamiento y está conociendo a sus compañeros.

PEREIRA, LESIONADO

Una mala noticia para Chivas fue que su defensa Jair Pereira salió lesionado del partido contra el Houston Dynamo. Sobre el minuto 72, el jugador sintió un jalón en muslo derecho y ya no pudo hacer más, se derrumbó en la cancha y tuvo que salir en cambio. Habrá qué ver si no es nada serio y otra vez se va la enfermería.

UNA PACHANGA

El partido dejó mucho qué desear, ambos equipos lo tomaron como una cascarita y aquello fue una auténtica pachanga, donde Matías Almeyda cambió prácticamente a todo su equipo para el segundo tiempo y cuando la lesión de Jair, querían regresar al campo a Basulto, pero los árbitros no lo impidieron, ante lo cual, El Pelado decidió meter al tercer portero Miguel Jiménez, quien ingresó con la camiseta de Alanís.

PULIDO, MUCHAS GANAS

Alan Pulido había dicho previo al juego que se moría de ganas por debutar con Chivas y efectivamente le puso muchos deseos, pero no pudo trascender en su primer partido con el rebaño, de hecho pasaron más de 10 minutos para que pudiera tocar su primer balón y aunque buscó manifestarse, no tuvo servicios a modo y cuando se le presentó la suya en un manotazo del arquero, no le dio dirección a su contrarremate. Habrá que esperar a que se adapte para ver sus evoluciones y el nivel que tiene.