Guapa, fuerte e independiente

Vanessa Ferlito será la nueva agente de la serie Ncis: New Orleans y la inspira su personaje “por ser una mujer decidida y sin tapujos”

La actriz estadounidense Vanessa Ferlito será la nueva agente, en la tercera temporada de la serie televisiva NCIS: New Orleans, que se estrena este fin de semana.

Vanessa interpretará a Tammy Gregorio, una oficial de duro carácter, quien llegará de una ciudad diferente a investigar al equipo de NCIS, situación que la enfrentará a un gran problema puesto que debe encontrar la manera de acoplarse a vivir en Nueva Orleans, lugar donde dejó un misterioso pasado.

“Ella es fuerte e independiente y esto es muy inspirador para mí y espero que lo sea para toda la audiencia”, comentó la actriz a los medios de comunicación.

Aunque a Ferlito se le ha visto en distintas series policiacas y la mayoría de sus personajes han sido agentes encubiertos, aseguró que en esta ocasión será algo distinto.

Sin embargo, el mantener este tipo de papeles le ha dado un poco más de confianza para desarrollar cualquier rol, “estas experiencias traen consigo confianza, no para la vida real sino para el show, me ayudan a entrenar y a prepararme más”.

NCIS: New Orleands gira en torno al departamento de policía local que está a cargo de investigar casos criminales que involucran al personal militar de dicha ciudad.

Es la tercera entrega de la franquicia protagonizada por el estadounidense Scott Bakula y se estrena a las 21:10 horas por el canal de paga A&E.

Vanessa ha participado en las series CSI:NY”, “Graceland y 24; cuenta con participaciones especiales en The Sopranos, Law & Order, Criminal Intent, Trauma, Third Watch y Bored to Death.

En cine, participó en All Mistakes Buried, Wall Street: Money Never Sleeps, Julie & Julia, Madea Goes to Jail, Stand Up Guys, Death Proof, entre otras.

Con poco más de veinte años debutó en el cine al intervenir en el drama psicológico-sexual On Line en 2002. Al margen de la gran pantalla, ha aparecido en diversas series de televisión, como 24, CSI: Nueva York y Los Soprano, y en el telefilm de John Leguizamo Undefeated. Ferlito decidió dejar su papel de detective Aiden Burn en CSI: New York porque quería centrar su carrera en el mundo del cine y el teatro.

Ferlito, de ascendencia italiana, nació en Brooklyn, Nueva York. Su padre murió cuando tenía sólo tres años. Su madre y su padrastro tienen su propio salón de belleza en Brooklyn.

En septiembre de 2007 dio a luz a su primer hijo.

Su maquilladora Kara la animó a convertirse en vegetariana y defensora de los derechos de los animales, por lo que pasó a ser un miembro activo de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA).