Habría nueva reunión de México con equipo de Trump

Continuará el diálogo sobre comercio, migración y seguridad, dice Luis Videgaray

Estados Unidos y México continuarán negociaciones bilaterales sobre comercio, migración y seguridad por lo cual sus equipos podrían reunirse en los próximos días, dijo ayer el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray.

Los presidentes de las naciones vecinas norteamericanas hablaron por teléfono el viernes, tras un quiebre en sus relaciones por los planes del presidente estadounidense Donald Trump de construir un muro en la frontera común.

Trump dijo que el diálogo fue amistoso, pero insistió en que hay que revisar el comercio y otros temas espinosos como la inmigración.

“El acuerdo de los presidentes fue que estaríamos volviendo a hablar ambos equipos esta misma semana, para seguir con los trabajos”, dijo Videgaray en entrevista televisiva.

“No se rompió el diálogo, por ahora hablaremos por la vía telefónica, pero no descarto que en los próximos días tengamos reuniones con funcionarios de la administración” Trump, agregó.

El presidente Enrique Peña Nieto canceló la semana pasada una reunión fijada para el martes en la Casa Blanca, debido a las exigencias de Trump para que México pague el costo del muro, algo a lo que se opone.

La llamada telefónica posterior entre los mandatarios redujo la tensión en torno a la relación bilateral.

“Al final de la llamada lo que acordaron es que se puede llegar a un resultado a partir de una conversación y una negociación, más que a partir de medidas unilaterales. Ese fue, yo creo, el acuerdo más importante”, dijo Videgaray.

‘Hay que saber decir no…’

Más tarde, en la Reunión Plenaria del PRI en el Senado, el canciller dijo “hay momentos en la vida en que hay que saber decir no, aún entre amigos, socios y aliados, como somos México y Estados Unidos”.

Señaló que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tendrá que incluirse a Canadá, y se deberán elevar los salarios en México.

Refrendó que México no va a aceptar cualquier condición, pero que se busca llegar a un buen acuerdo.

“Estados Unidos es importante para México, pero México es importante para Estados Unidos. Con esa seguridad debemos sentarnos a la mesa y dejar la claridad de que México puede establecer sus límites y que no aceptará un acuerdo en desventaja”, expresó.

Agregó que México tiene la obligación de estar en todo el mundo y diversificar su presencia económica y política a diversas regiones, empezando por América Latina y el Caribe.

“En este momento tan especial en el que se rompen paradigmas con discursos proteccionistas y hasta populistas, México tiene la necesidad de estar presente en todo el mundo, empezando por la región a la cual pertenecemos que es América Latina, por fortalecer los vínculos”, expresó.

De su lado, el secretario de Hacienda mexicano, José Antonio Meade, dijo que México está dispuesto a defender el flujo de remesas que los inmigrantes en Estados Unidos envían a sus familiares y que son vitales para la economía.

El funcionario habló de una ley para defender las remesas, aunque no quedó claro cómo funcionaría.